Korupcija v Ukrajini / »Ne bo vrnitve k temu, kar je bilo v preteklosti«

Nepravilnosti v državnem aparatu. Višji ukrajinski uradnik osumljen poneverbe, ukrajinsko obrambno ministrstvo pa je napihnilo cene v nedavno sklenjeni pogodbi za nakup hrane za vojake.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nagovoru v nedeljo obljubil odločno ukrepanje proti nepravilnostim v državnem aparatu. Do tega prihaja po tem, ko je bil višji ukrajinski uradnik osumljen poneverbe, ukrajinsko obrambno ministrstvo pa, da je napihnilo cene v nedavno sklenjeni pogodbi za nakup hrane za vojake.

"Družba bo dobila vse informacije, država pa bo sprejela potrebne ukrepe," je v svojem dnevnem nagovoru dejal Zelenski. Ob tem je dodal, da je bil Vasilij Lozinki, namestnik ministra za razvoj skupnosti, ozemelj in infrastrukture, ki ga je v soboto aretiral ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (NABU) zaradi suma poneverbe, že izpuščen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

NABU je takrat sporočil, da je Lozinki prejel 400.000 ameriških dolarjev "za olajšanje sklepanja pogodb za nakup opreme in generatorjev po napihnjenih cenah". Ukrajina se po ruskih napadih na energetsko infrastrukturo sooča s pomanjkanjem električne energije in potrebuje generatorje.

"Želim, da je jasno, da ne bo vrnitve k temu, kar je bilo v preteklosti. Hvaležen sem novinarjem, ki preučujejo vsa dejstva in ugotavljajo celotno sliko."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski se je v svojem govoru dotaknil tudi drugega domnevnega primera korupcije, v katerem naj bi obrambno ministrstvo močno napihnilo cene v nedavno sklenjeni pogodbi za nakup hrane za vojake. Lokalni mediji so obtožili ministrstvo, da je podpisalo dogovor po cenah, ki so "dva do trikrat višje" od trenutnih cen osnovnih živil.

Podpisana pogodba za leto 2023 bi bila vredna 13 milijard ukrajinskih grivn, kar po trenutnem menjalnem tečaju znaša več kot 320 milijonov evrov.

Obrambno ministrstvo je poročila označilo za lažna in zatrdilo, da "nabavlja proizvode v skladu s postopkom, ki ga določa zakon". Pri tem je dodalo, da bodo uvedli preiskavo o tem, kako je prišlo do teh informacij. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov pa naj bi bil o tej zadevi zaslišan v parlamentu.

Korupcija je v Ukrajini, tako kot v številnih državah nekdanje Sovjetske zveze, zelo razširjen problem. Številni državljani menijo, da vodstvo države bogati na račun humanitarne pomoči, piše dpa.

V luči tega pa je Zelenski napovedal ustrezne ukrepe. "Želim, da je jasno, da ne bo vrnitve k temu, kar je bilo v preteklosti. Hvaležen sem novinarjem, ki preučujejo vsa dejstva in ugotavljajo celotno sliko," je še dodal.

