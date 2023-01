Oskarji / Kateri filmi so prejeli največ nominacij?

Največ nominacij za oskarje, ki jih bodo podelili 12. marca, je prejel film Vse povsod naenkrat

Vse povsod naenkrat

Znanstvenofantastični film Vse povsod naenkrat je za nagrado ameriške filmske akademije oskar nominiran skupno v 11 kategorijah, tudi za najboljši film. Za oskarja se v tej kategoriji potegujejo še filmi Na zahodu nič novega, Avatar: Pot vode, Duše otoka, Elvis, Fabelmanovi, Tar, Top Gun: Maverick, Trikotnik žalosti in Women Talking. Podelitev oskarjev bo 12. marca.

Irska črna komedija Duše otoka in film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega imata vsak po devet nominacij, z osmimi nominacijami jima sledi biografski film Elvis. Sedem nominacij ima osebna družinska drama Stevena Spielberga Fabelmanovi.

quBdA5XWIFQ

wBDLRvjHVOY

Za najboljšega režiserja so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nominirani Martin McDonagh (Duše otoka), Daniel Kwan in Daniel Scheinert (Vse povsod naenkrat), Steven Spielberg (Fabelmanovi), Todd Field (Tar) in Ruben Ostlund (Trikotnik žalosti).

uaq__H_TgYM

D1G2iLSzOe8

Za najboljšo igralko so nominirane Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blondinka), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Fabelmanovi), Michelle Yeoh (Vse povsod naenkrat).

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Duše otoka), Brendan Fraser (Kit), Paul Mescal (Po soncu) in Bill Nighy (Living).

PlbXLM2vxSY

OVo5kLt_-BU

Za mednarodnega oskarja so nominirani filmi iz Nemčije, Argentine, Belgije, Poljske in Irske: nemški Na zahodu nič novega, argentinski Argentina, 1985, belgijski Blizu, irski An Cailin Ciuin ter poljski EO.

Za stransko moško vlogo so za oskarja nominirani igralci Brendan Gleeson (Duše otoka), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Fabelmanovi), Barry Keoghan (Duše otoka) in Ke Huy Quan (Vse povsod naenkrat).

Za stransko žensko vlogo so za oskarja nominirane igralke Angela Bassett (Črni panter: Wakanda za vedno), Hong Chau (Kit), Kerry Condon (Duše otoka) ter Jamie Lee Curtis in Stephanie Hsu (Vse povsod naenkrat).

Za oskarja za najboljši izvirni scenarij se potegujejo Duše otoka, Vse povsod naenkrat, Fabelmanovi, Tar in Trikotnik žalosti, za najboljši prirejeni scenarij pa Na zahodu nič novega, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Živeti, Top Gun: Maverick ter Women Talking.

Na6gA1RehsU

Za najboljši animiranimi celovečerec so nominirani Ostržek Guillerma del Tora, Marcel the Shell with Shoes On, Obuti maček: Zadnja želja, The Sea Best in Jaz, rdeča panda. Za najboljši dokumentarni celovečerec so nominirani All That Breathes, Vsa ta lepota in prelivanje krvi, Fire of Love, A House Made of Splinters in Navalni.

Od2NW1sfRdA

Za oskarja za najboljšo scenografijo se potegujejo filmi Babilon, Na zahodu nič novega, Fabelmanovi, Elvis ter Avatar: Pot vode. Za oskarja za izvirno glasbeno podlago pa so v igri Na zahodu nič novega, Babilon, Duše otoka, Vse povsod naenkrat in Fabelmanovi.