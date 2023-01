Slovenski kratki filmi na festivalu v Clermont Ferrandu

Na 44. mednarodni festival kratkega filma se je v Lab tekmovalni program uvrstil animirani film Pentola režiserja Lea Černiča

Pentola

© CSC Torino

Na 44. mednarodni festival kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu, ki poteka od 27. januarja do 4. februarja, se je v Lab tekmovalni program uvrstil animirani film Pentola režiserja Lea Černiča. Slovenski kratki filmi pa se predstavljajo na filmski tržnici kratkih filmov v sklopu festivala.

Film Pentola, ki ga je Černič posnel za filmsko šolo v italijanskem Torinu, je na zadnjem festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši študijski film. Žirija je v obrazložitvi nagrade zapisala: "Osvobajujoča in navdihujoča izkušnja, tako na ravni uporabe zmožnosti, ki jih ponuja animirani film, kakor na intimni ravni našega protagonista, ki postane superjunak šele potem, ko sname masko. Avtor filma se s ključnimi življenjskimi vprašanji sooči na duhovit način, rešitve pa predlaga skozi inteligentno in imaginativno režijo, s katero ustvari malo zgodbo z velikimi idejami."

Film je na zadnjem festivalu Animateka v Ljubljani prejel tudi nagrado, poimenovano mladi talent. Za mednarodno prodajo in distribucijo skrbi francosko podjetje Miju, ki v svojem katalogu že ima tudi Steakhouse režiserke Špele Čadež.

717830661

Leo Černic (1995) je diplomant filmske in televizijske režije Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Univerze v Ljubljani. Na akademiji se je, kot sam pravi, zaljubil v formo animiranega filma in se zaradi tega odločil za nadaljnji študij animacije na filmski šoli v Torinu. Italija je zanj pomenila najboljšo izbiro, saj je doma iz Ronk na Goriškem, so zapisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

V sklopu festivala od danes do 3. februarja poteka tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri imajo slovenski kratki filmi svojo deseto zaporedno predstavitev. Tudi letos se na glavnem svetovnem sejmu kratkega filma skupaj petič predstavljajo tri države - Češka, Slovaška, Slovenija - pod skupno promocijsko znamko CEC (Central European Cinema). Vse tri države pa ob promociji poglabljajo tudi svoje sodelovanje pri produkciji filmov in ustvarjajo nove povezave na področju animacije. Nosilci predstavitve so Češki filmski center, Slovaški avdiovizualni inštitut in SFC.

V sklopu laboratorija Rise & Shine za animacijo, ki predstavlja projekte iz južne in vzhodne evropske regije, pa sodelujejo predstavniki Društva animiranega filma in festivala Animateka.

SFC ob tej priložnosti predstavlja spletni vodič kratkih filmov 2023 v angleškem jeziku, ki je namenjen tuji strokovni javnosti. Novi spletni vodič celovečernih filmov 2023 pa bo na voljo v času Berlinala, so še sporočili s SFC.