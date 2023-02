Golobova izbira / Nekdanja novinarka postala državna sekretarka njegove stranke

Mesto generalne sekretarke Gibanja Svoboda prevzema Vesna Vuković

Necenzurirano moštvo: Primož Cirman, Vesna Vuković in Tomaž Modic (v času, ko je bila Vesna Vuković še novinarka portala Necenzurirano)

© arhiv Mladine

Mesto generalne sekretarke največje vladne stranke Gibanje Svoboda danes prevzema Vesna Vuković, nekdanja novinarka, ki je bila doslej v stranki predstavnica za odnose z javnostmi, so za STA potrdili v stranki.

Dosedanja generalna sekretarka stranke Tamara Kozlovič se bo posvetila poslanski funkciji in znotraj nje vodenju parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki ga ob napovedani zdravstveni reformi čaka zahtevno leto.

Kozlovič je sicer mesto generalne sekretarke prevzela sredi avgusta. Na tem mestu je nasledila Mateja Arčona, ki je postal podpredsednik stranke.

Po statutu Gibanja Svoboda generalnega sekretarja stranke imenuje predsednik stranke, torej je Vesna Vuković izbira Roberta Goloba. Generalni sekretar stranke je med drugim tudi član izvršnega odbora ter zagotavlja organizacijsko, strokovno in administrativno delovanje stranke in skrbi za poslovanje stranke skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti, še piše v statutu.