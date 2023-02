»Politiki so očitno presodili, da se jim bolj izplača molčati o bolnikih, ki so obtičali zunaj sistema«

IZJAVA DNEVA

"V razmerah naše politične kulture so politiki očitno presodili, da se jim bolj izplača populistično obljubljati vse zdravstvene pravice in molčati o bolnikih, ki so obtičali zunaj sistema, ko so potrebovali zdravljenje. Zaradi tako zastavljenega nezadostnega financiranja zdravstva in še njegovega neučinkovitega upravljanja (zaradi molčanja o izrinjenih bolnikih se ni razvil sistem odgovornosti) je bil velik del bolnikov preprosto izrinjen iz 'letnega plana' v take in drugačne čakalne vrste, ki generirajo razvoj samoplačniškega, vzporednega zdravstvenega sistema, še huje pa je, da marsikateremu bolniku zaradi zavlačevanja zdravljenja resno poslabšajo življenjsko perspektivo."

(Dr. Alojz Ihan, imunolog, pisatelj in kolumnist, v Delovi kolumni o tem, da zdravstvena blagajna ne poskrbi za vsakega bolnika, ampak pričakuje, da se vsak bori za svoje pravice)