Sveža kri

Spodbujanje in ozaveščanje o pomenu darovanja krvi

© Zoja Leskovšek

V Plakatni galeriji TAM-TAM Figovec v Ljubljani bo od 10. februarja do 2. marca na ogled razstava študentskih plakatov 15. mednarodnega natečaja Plaktivat, prijavljenih v kategorijo Sveža kri. Na 15. Plaktivat, ki ga je zavod TAM-TAM Inštitut razpisal v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije, se je prijavilo 780 oblikovalcev z vsega sveta, od tega 412 študentov. Namen natečaja je bil spodbujanje in ozaveščanje o pomenu darovanja krvi.

© Daniel Lenarčič

Predstavnika žirije, Alja Herlah in Blaž Rat, sta ob natečaju zapisala: "Na tokratni Plaktivat smo prejeli rekordno število prijav iz vsega sveta, kar daje priznanje in ugled natečaju, hkrati pa potrjuje tudi vsa skupna prizadevanja. Veseli dejstvo, da narašča tudi število del, prijavljenih v kategoriji “Sveža kri”, kar nas pripelje do zaključka, da si mladi oblikovalci želijo edinstvenih priložnosti za ustvarjanje in aktivno participacijo pri izpostavljanju družbeno odgovornih tem. Če na eni strani prijavljene rešitve izkazujejo veliko mero kreativnosti, se na drugi strani kaže precejšnje pomanjkanje tehnične doslednosti. Žal smo iz odločanja tako morali izločiti nemalo število plakatov, ki so bili izvedbeno skromni in predvsem tehnično neustrezni. Vsekakor izziv, ki ga velja v prihodnje še dodatno nasloviti."

© Ariana Andoljšek

Sodelujejo: Zoja Leskovšek, Aleksandra Kortas, Aleksandra Kortas, Angela Collini, Zala Doupona, Jan Hostnik, Jin Qin, Congzhen Tao, Zala Reberc, Zuzanna Zapart, Lenart Marovt, Lejla Korać, Daniel Lenarčič, Xiaotong Chen, Tea Es, Lana Črnigoj, Sara Mekinc, Ariana Andoljšek, Klemen Berus, Dora Kaštrun, Petra Lapajne Povirk.