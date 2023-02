ZDA: »Vlaganj ne bo, če se bo Kitajska obnašala enako kot Rusija« / Kitajska: »To je skrajno neodgovorno«

Ameriški predsednik Biden je kitajskemu predsedniku Xiju dejal, da to ni grožnja, ampak le opazka in da naj si pogleda, kaj se dogaja z Rusijo. Kitajska mu odgovarja, da je tovrstna retorika ZDA v nasprotju z osnovnim diplomatskim bontonom.

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo za javno televizijo PBS dejal, da ZDA ne iščejo konflikta s Kitajsko, kljub povečanim napetostim zaradi domnevnega kitajskega balona, ki je nedavno preletel ZDA in so ga nato sestrelili. Ponovil je, da si ZDA prizadevajo le za tekmovanje s Kitajsko, ne pa spopad.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken, ki je v sredo v Washingtonu sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, je medtem dejal, da ZDA z zavezniškimi državami že delijo informacije, ki so jih dobile s sestreljenih ostankov kitajskega balona.

"To delamo zato, ker ZDA niso edina tarča tega kitajskega programa, ki je kršil suverenost držav na petih celinah," je dejal Blinken.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je kitajski balon opisala kot del večje flote podobnih balonov, ki so jih v zadnjih letih opazili na nebu po vsem svetu.

Američani so balon sestrelili v soboto nad Atlantikom pri Južni Karolini, Kitajska pa vztraja, da je šlo za civilni meteorološki balon, ki je zaradi višje sile skrenil s poti.

Stoltenberg je medtem na skupni novinarski konferenci z Blinknom dejal, da ni nobene potrebe, da bi se države posebej zavarovale pred takšnimi baloni. "Gre za potrditev kitajskega obnašanja, ki smo ga že videli. Kitajska je v zadnjih letih veliko vlagala v nove vojaške zmogljivosti. To vidimo tudi v Evropi. Uporabljajo satelite, računalnike, pa tudi balone. Moramo biti le bolj pozorni," je dejal.

Stoltenberg je obisk v Washingtonu izkoristil tudi za to, da Pekingu pošlje sporočilo, da se lahko to, kar se danes dogaja v Evropi, ponovi tudi v Aziji. S tem je namignil na vojno v Ukrajini, ki bi se lahko v Aziji ponovila s kitajskim napadom na Tajvan.

Biden je že v svojem govoru o stanju v državi v torek omenjal kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ko je govoril, da so v zadnjih dveh letih demokratične države spet v vzponu, avtokracije pa v zatonu. Dejal je, da ne pozna svetovnega voditelja, ki bi zamenjal svoj položaj s Xijem.

V sredo je nato dodal, da se Xi po njegovem sooča z velikimi težavami, med drugim krhko ekonomsko situacijo. "Ta človek ima izjemne probleme," je dejal Biden in pojasnil, da se Kitajska ne more preveč odkrito soočati z ZDA, ker ne sme izgubiti svoje mednarodne trgovine.

"Vsi so pričakovali, da bo Kitajska povsem podprla Rusijo pri napadu na Ukrajino, vendar pa tega ni storila. Poleti sem poklical Xija in mu dejal, da to ni grožnja, ampak le opazka - naj si pogleda, kaj se dogaja z Rusijo," je dejal Biden in dodal, da kitajsko gospodarstvo trenutno ne deluje najbolje in zaradi tega nima manevrskega prostora za spopad z zahodnimi državami.

Biden je Xija opozoril, da je Rusijo od začetka invazije zapustilo 600 ameriških korporacij. "Spomnil sem ga, da mi je povedal, da potrebuje odnose z ZDA in Evropo zato, da bodo vlagali v Kitajsko. Nato sem ga opozoril, da vlaganj ne bo, če se bo Kitajska obnašala enako kot Rusija," je še dejal predsednik ZDA.

"Tovrstna retorika ZDA je skrajno neodgovorna in v nasprotju z osnovnim diplomatskim bontonom."



Mao Ning,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

Peking je medtem danes ostro obsodil izjave ameriškega predsednika. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je opozoril, da so zelo nezadovoljni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Tovrstna retorika ZDA je skrajno neodgovorna in v nasprotju z osnovnim diplomatskim bontonom," je dodal.