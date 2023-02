»Takoj ko je ostro retoriko zamenjala s pragmatiko, ji je uspelo razbliniti zaskrbljenost evropskih partnerjev«

IZJAVA DNEVA

"Prva ženska v palači Chigi se je predstavila kot zanesljiva partnerica in atlanticistka, Evropo je naglo pritegnila na svojo stran. Čeprav je stranka Bratje Italije še vedno polna Mussolinijevih nostalgikov, Meloni vedno poudari, da je fašizem mrtev in za sedanjost nepomemben, ter neguje vtis ženske 21. stoletja. Postala je novi, malone šarmanten obraz evropske politike."

"Takoj ko je ostro retoriko zamenjala s pragmatiko, ji je uspelo razbliniti zaskrbljenost evropskih partnerjev. Previdnost, s katero se pomika proti Bruslju in se dobrika v igri za denar iz evropskih skladov, kaže na njeno sposobnost podrejanja prizadevanj za praktične koristi in je docela v nasprotju z bombastičnimi protievropskimi izjavami, ki jih je dajala v opoziciji. Podobno kot Marine Le Pen v Franciji je znala tradcionalne teme skrajne desnice, kot sta ksenofobija in ostri nacionalizem, preliti v sprejemljivejše izraze."

(Novinarka Saša Vidmajer, da se italijanska premierka Giorgia Meloni v Evropi previdno pomika proti Bruslju, v Italiji pa zlagoma zateguje vijake notranje politike; via Delo)