Janez Janša / »Pečejo se na ognju, ki so ga sami zakurili. Vrtijo se na ražnju, ki so ga sami postavili.«

Leto pečenega zajca po slovenskem koledarju

Predsednik SDSJanez Janša je poln metafor, v katerih nastopajo živali

© Borut Krajnc

Janez Janša se veseli. Ne samo vsakega novega strankarskega člana in priključene stranke, tokrat je iz satelitske sence stopil Franc Kangler s svojo in se mu še enkrat vrgel v naročje. Ne, ob pocedenih slinah se veseli tudi velike pojedine, ki se že cvre na ražnju. Tolikšne, da si bo potrebno kosilo razdeliti, ker sam ne bo zmogel!

Na slavnostni akademiji SDS, kjer so v Mariboru slavili prihod Nove ljudske stranke (NLS) v svoje vrste, je svoje pobožne želje (wishful thinking) začinil z znamenito metaforo, ki jo je kasneje ponovil v intervjuju z Urošem Slakom: »V času kovidne krize, tisočih kovidnih bolnikov po slovenskih bolnišnicah, v času praznih skladišč zaščitne opreme, ki so nam jih zapustili, v času zaprtih meja in pretrganih logističnih verig so tovariši nagajali, protestirali in klicali k naši smrti. Napadali so policiste, meščane, novinarje, snemalce in medijske hiše ter ovirali tuje državnike v času slovenskega vodenja EU. Po trgih in ulicah so sejali sovraštvo, delili bombastične obljube in kurili velike ognje. Sedaj je prišel čas plačila. Danes so sami na ražnju. In še huje bo. Po kitajskem koledarju smo stopili v leto zajca. Po slovenskem bo to leto zajca na ražnju in leto bumerangov.«

Metaforika zajca

In vendar nam metafora o zajcu na ražnju pove še marsikaj več. Po svoji naravi je bodrilna, saj političnega sovražnika, ki tokrat vodi vlado, riše kot »pečenega«. Kot nekoga, ki je sam sebe spravil na raženj, ker dela same napake. Zato mora opozicija biti pripravljena in nastopiti združena, še močnejša.

Pri Urošu Slaku na POP TV je Janša še nadgradil svojo začetno metaforo in se čudil novim zajčjim navadam: »Zdaj so se kriteriji spustili, ko so protestirali poklicni gasilci, ulica naenkrat ni bila več mesto za izražanje demokratičnih mnenj. Zdaj se pečejo na ognju, ki so ga sami zakurili. Vrtijo se na ražnju, ki so ga sami postavili. Videl sem zajca, ki se vrti na ražnju, nisem pa še videl zajca, ki bi sam zakuril ogenj, na katerem se peče. To se zdaj dogaja Golobovi vladi.«

Genialen Lavrič

Prihaja torej koledarsko leto zajca in čakajo nas, ob letečih bumerangih, še slastni zajci na ražnju. Slovenski koledar nam obeta še bogatejšo žetev kot kitajski. Ne prikazujejo se več leteči sloni, okoli prosto letajo pečeni zajci na roštilju. Politično fantazmagorijo je najlepše upodobil Mladinin karikaturist Tomaž Lavrič, ki dobro ve, da je za komični učinek čisto dovolj, če politične domislice vzamemo dobesedno.

volk Janez in uslužni zajec na ražnju: Lavričeva karikatura v rubriki IZJAVA TEDNA v aktualni številki tednika Mladina

© Tomaž Lavrič

Manj je več, humorna je že sama besedna realnost in nobeno karikiranje ni več potrebno: na njegovi karikaturi se zajec kar sam spravi na roštilj, da bi ga snedel volk Janez. Ko se zavrti na ražnju in je končno pečen, lahko volku samo še vljudno zakliče: »Pa dober tek!«

Janša je v svojem nastopu grajal »tovariše«, ki so mu v času mandata 2020-2022 bojda nagajali. Tako se je trudil vzpostaviti avtoritarno oblast, a ni imel sreče. V svojem notoričnem antikomunističnem duhu nam slika agresivno in nevarno levico, ki pustoši po ulicah in za katero je stal Robert Golob.

Ironija je kakopak v tem, da ni stal, da ni hodil na proteste, ampak je celo trgoval z Janšo, da bi ohranil svoj položaj na čelu GEN-I. V strahu pred prvim ga je nato ljudstvo res povzdignilo, mu dodelilo status odrešenika in pripisalo predikate ultimativne žrtve. Vse to vesta oba: Golob se je Janši za tak status nekajkrat cinično zahvalil že v kampanji pred volitvami 2022. Šef SDS tudi ni neumen in zato zgolj manipulativno riše Goloba kot tovariša, ki je kuril ognje na ulici, da bi ga prikazal kot »levo« nevarnost. Golob kot levičar?

Metafore v funkciji smešenja

Metafore, sploh v kombinaciji s smešenjem političnega oponenta, so priljubljena psihopolitična praksa domačih političnih retorikov, zato se tudi zgornja zdi že skoraj šolski primer. V času epidemije sta Janša in Zdravko Počivalšek rada uporabljala šoferske metafore.

Sam motiv zajca v domači politični metaforiki tudi ni nov – Janšev prijatelj Matej Lahovnik je dolga leta duhovičil, češ ne smemo pripravljati ražnja, dokler zajec še teka po gozdu. Nedvomno je za nekaj inspiracije poskrbel tudi prvi komik med predsedniki vlade. Populist Marjan Šarec se je pred leti celo branil pred očitkom o duhovičenju na račun omenjenega vica: »Dokler zajec teka po gozdu, ne kuriš ražnja. To ni šarcizem, ampak je res.«

Šef SDS je tokrat uspel poanto »prehitrega kurjenja« obrniti na glavo. Saj ne, da bi bil sam česa kriv, prav nič ni neučakan pri pripravi roštilja. Ker kaj pa naj stori, če so Golobovi zajci posebne sorte, kar sami pridrvijo iz gozda in se mečejo na ogenj!

Desnica se rekrutira

Ni dvoma, da se v zadnjem času dogajajo tektonski premiki na desnici, in to neodvisno od naših kulinaričnih pričakovanj. Janša niti posebej ne zanika, da se pripravlja na sodelovanje z novo Logarjevo stranko. Manjše stranke, ki so doslej drobile njegovo moč, želi preprosto anektirati, čeprav je do rednih volitev še daleč. Ali to počne iz iskrenega prepričanja, da se predčasne volitve bližajo, na kar nič ne kaže, ali manipulativno, ne ve nihče.

Že na tej ravni vidimo, da je neuničljivi lider SDS v blagem protislovju sam s sabo: po eni strani bi si priključeval manjše stranke s tezo, da potrebujemo nekaj takšnega kot večinski sistem in zato močno desnico, kar je kakopak voda na njegov mlin, saj vodi daleč najboljše organizirano stranko z obsežnim članstvom. Po drugi računa, da mu bo Logar odnesel nekaj članstva in ustanovil svojo »filialo«, kar bi v kombinaciji uspeha dveh zajetnih strank zanesljivo drastično izboljšalo možnosti zmage desnice na prihodnjih volitvah.

Za tiste, ki ne verjamejo, da Logar in Janša dejansko sodelujeta, se zdi trenutno obnašanje liderja smiselno iz nekega drugega razloga, ki je tale – kaj pa, če konsolidira in krepi vrste SDS prav zato, ker se Logarjevega prihoda dejansko malce boji?

Janševa bodrilna domislica o zajcu, ki se sam pripravlja, da ga požremo, nedvomno krepi obete desnice. Ni potrebno dvomiti, da bo za vsak slučaj kar sama poskrbela za dračje in vso netivo, da ogenj ne ugasne.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**

