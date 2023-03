Luka Mesec ob 8. marcu / »To ni spopad med spoloma«

Mednarodni dan žensk je dan, na katerega obeležujemo uspehe preteklih borb za emancipacijo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec

Mednarodni dan žensk je dan, na katerega obeležujemo uspehe preteklih borb za emancipacijo, na katere smo lahko upravičeno ponosni, in hkrati dan, ko se zavedamo pomembnosti prizadevanj za še pravičnejši in še enakopravnejši jutri, je v poslanici ob 8. marcu zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Kot je ob tem dodal minister, tisti, ki ta boj dojema kot spopad med spoloma za to, da se obstoječi privilegiji prestavijo od ene skupine k drugi, njegov namen dojema narobe. Cilj vseh naših preteklih in bodočih bojev je namreč po njegovem mnenju družba, ki bo vsakomur omogočala svobodni razvoj in uresničevanje potencialov.

"Svobodni razvoj, ki ga ne bo ovirala ne razredna neenakost, ne spone tradicionalnih spolnih vlog, ne barva kože ali končnica priimka, ne katerakoli druga družbena okoliščina," je zapisal Mesec. Minister priznava, da je 8. marec tudi dan za cvetje, a dodaja, da njegova naloga ni, da deli rože, temveč da bdi nad tem, kako praznujemo dan žensk tudi preostalih 364 dni na leto.

"Skozi desetletja smo namreč zgradili močno in dostopno mrežo javnih vrtcev in šol, ki je skupaj z ostalimi javnimi storitvami omogočila ženskam, da se osamosvojijo od vloge gospodinje, se bolj enakovredno vključujejo na trg dela, se potegujejo za enake karierne cilje kot moški ter niso prisiljene trpeti podrejene vloge na domu in vsega, kar lahko izhaja iz tega."



Vseeno pa nas po njegovem mnenju še vedno lahko skrbi, da so nekatere od najbolj socialno ogroženih in izključenih skupin v naši družbi izrazito spolno zaznamovane, med temi pa omenja zlasti upokojene starejše ženske ali matere, ki same skrbijo za otroke.

"Plačna vrzel še naprej ostaja dejstvo. V zdravstvu in socialnem varstvu, tako pomembnih za žensko emancipacijo, zaslužijo ženske v povprečju kar 25 odstotkov nižje plače od moških" pravi Mesec. Ob tem pa med najbolj tragičnimi problematikami omenja še nasilje v družini in nad ženskami, ki že leta narašča.

Femicid, ponavadi zaključek večletnih zlorab in psihološkega nasilja, je po njegovih besedah tista najbolj skrajna točka pojavov, ki se jih trudimo odpraviti v družbi, zato je poudaril zavezanost ohranjanju javnih storitev in socialne države, ki sta podlaga vseh prizadevanj za enakopravnost med spoloma.

Na tej podlagi moramo delovati vsi, doma, v službi, v šoli in v lokalnem okolju, saj moramo boj za pravice žensk razumeti kot našo skupno nalogo in družbeno prioriteto, ki ima pomemben vpliv na vse, je še zapisal minister in koordinator Levice Mesec.