ZDA so obenem poudarile, da zgolj prizadevanja za prekinitev ognja ne bodo dovolj in da bi moral kitajski predsednik Xi svojega ruskega kolega Vladimirja Putina pozvati k umiku enot iz Ukrajine

ZDA so pozvale kitajskega predsednika Xi Jinpinga, naj med obiskom v Moskvi uporabi svoj vpliv in si prizadeva za ustavitev ruskih vojnih zločinov v Ukrajini. Prav tako so poudarile, da zgolj prizadevanja za prekinitev ognja ne bodo dovolj in da bi moral Xi svojega ruskega kolega Vladimirja Putina pozvati k umiku enot iz Ukrajine.

"Upamo, da bo predsednik Xi pritisnil na Putina, naj preneha bombardirati ukrajinska mesta, bolnišnice in šole, ustavi vojne zločine in grozodejstva ter umakne svoje enote. Vendar nas skrbi, da bo Kitajska namesto tega ponovila pozive k prekinitvi ognja, ki bi pustila ruske sile na suverenem ozemlju Ukrajine," je v ponedeljek tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby.

Pri tem je opozoril, da bi vsakršna prekinitev ognja, ki ne bi obravnavala umika ruskih sil iz Ukrajine, pomenila dejansko ratifikacijo nezakonitega ruskega osvajanja, poroča britanski BBC.

Kitajski predsednik je na prvi obisk v Moskvi po začetku ruske invazije na Ukrajino prispel v ponedeljek. Ob prihodu je poudaril pomen krepitve rusko-kitajskih odnosov in prizadevanj za multipolarnost v svetu, ki bo temeljila na načelih Ustanovne listine ZN.

S Putinom bosta med tridnevnim obiskom med drugim govorila tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer naj bi se dotaknila vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem mirovnem načrtu za Ukrajino.

Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.

