Raziskava / 62 % Judov ima izkušnje z nejude, ki so trdili, da je holokavst zgolj mit

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in Evropska komisija sta začela dvoletni skupen projekt, katerega namen je z izobraževanjem preprečevati naraščajoči antisemitizem v Evropi. V projektu sodeluje več držav članic EU, med njimi Slovenija, so sporočili iz Bruslja.

Projekt bo financiran iz programa Erasmus+, izvajal pa ga bo Unesco v partnerstvu z uradom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za demokratične institucije in človekove pravice.

Unesco bo nacionalnim organom s posebej zasnovanimi aktivnostmi pomagal pri razvoju izobraževalne razsežnosti njihovih nacionalnih načrtov za boj proti antisemitizmu.

Potekalo bo več dogodkov v živo in na spletu, ki bodo namenjeni usposabljanju mentorjev učiteljev, oblikovalcev politik in organizacij civilne družbe. Cilj je učitelje in izobraževalce podpreti v boju proti teorijam zarote in antisemitizmu v učilnici, so še sporočili.

V okviru projekta naj bi poleg tega pregledali nacionalne kurikule in kakovost šolskih učbenikov z vidika antisemitizma v Evropi ter preverili trenutno pripravljenost učiteljev, nato pa pripravili priporočila za oblikovalce politik na nacionalni in regionalni ravni.

Antisemitizem zaskrbljujoče narašča v Evropi in drugod po svetu, so poudarili v Evropski komisiji. Raziskava Agencije EU za temeljne pravice namreč kaže, da vse večje sovraštvo in diskriminacijo v svoji državi trenutno izkuša 89 odstotkov Judov, pri čemer antisemitsko nadlegovanje doživlja 44 odstotkov mladih judovskih Evropejcev. Raziskava je pokazala tudi, da je 62 odstotkov Judov videlo ali slišalo nejude, ki so trdili, da je holokavst zgolj mit ali da so njegovi opisi pretirani.