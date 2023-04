»Gre za pomemben premik na področju, kjer so si mnoge levosredinske vlade in koalicije že polomile zobe«

IZJAVA DNEVA

"Vložitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je spominjala na tajno vojaško operacijo, lahko razumemo kot poskus prevzemanja pobude v zakonodajnem in političnem kontekstu. V tem delu lahko tudi razumemo napoved predsednika vlade, da bo vlada v nekaj dneh sprejela uredbo o zamrznitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35 evrih, da ne bi kakšni zasebni zavarovalnici padlo na pamet izkoristiti vmesno obdobje do sprejema zakona za dvig zavarovalnega davka. Kakšna bo končna usoda zavarovanja, se bo izkazalo po razpravi v državnem zboru, a nedvoumno ostaja, da obvezna zavarovalnina ne bo več materija zasebne sfere, kjer je vse podvrženo dobičku in zaslužku, ampak bo država s svojimi institucijami prevzela odgovornost za nekaj, kar že tako počne. Gre za pomemben premik na področju, kjer so si mnoge levosredinske vlade in koalicije že polomile zobe, medtem ko so politiki z nasprotnega političnega pola dopustovali na jahtah in golf terenih na eksotičnih otokih s pomembnimi lobisti in dobavitelji zdravstvene opreme."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o vložitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)