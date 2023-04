Rusija / »Zatrli bomo vse korake ameriške strani, katerih namen je spodbujati sovraštvo v ruski družbi«

Moskva poklicala na pogovor veleposlanice ZDA, Velike Britanije in Kanade

Moskva je poklicala na pogovor veleposlanice ZDA, Velike Britanije in Kanade zaradi "grobega vmešavanja" v notranje zadeve Rusije. Poziv tujim diplomatkam naj bi bil sicer povezan z njihovo obsodbo zaporne kazni, ki jo je ruskemu opozicijskemu politiku in aktivistu Vladimirju Kara-Murzi v ponedeljek izreklo sodišče v Moskvi.

Rusko zunanje ministrstvo je v izjavi navedlo, da so veleposlanice na pogovor poklicali zaradi "grobega vmešavanja v ruske notranje zadeve in dejavnosti, ki ne ustrezajo njihovemu diplomatskemu statusu", sporočilo ministrstva povzemajo tuje tiskovne agencije.

Moskva je bila sicer pred tem kritična do izjav veleposlanic, v katerih so v ponedeljek obsodile 25-letno zaporno kazen, ki jo je moskovsko sodišče dosodilo kritiku Kremlja Vladimirju Kara-Murzi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je ruskega aktivista Kara-Murzo, ki ima ob ruskem tudi britansko državljanstvo, spoznalo za krivega izdaje zaradi kritik ruske vojne v Ukrajini in širjenja laži o ruski vojski ter ga obsodilo na 25 let zapora v kazenski koloniji.

"Današnja razsodba je žalosten dokaz temnega obrata, v katerega se je ta boj (za demokracijo) spremenil," je v ponedeljek v odzivu dejala kanadska veleposlanica v Moskvi Alison LeClaire. Rusko ministrstvo je v odgovor sporočilo, da takšne izjave in dejanja, ki jih "spremlja rusofobna kampanja Ottawe, pomenijo neposredno vmešavanje v naše notranje zadeve".

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je že pred tem namignila, da bodo veleposlanice treh držav poklicali na pogovor, "da si osvežijo spomin (...), da se bodo spomnile, kaj bi morali in česa ne bi smeli početi diplomati", poroča AFP.

Pozive veleposlanic k izpustitvi Kara-Murze je označila za "vrhunec cinizma" rekoč, da se v njihovih državah sramotno krši človekove pravice in preganja drugače misleče.

Rusko zunanje ministrstvo je po navedbah AFP opozorilo ameriško veleposlanico Lynne Tracy, da bo Moskva zatrla poskuse "podpihovanja razdora" v državi. "Poudarili smo, da bomo ostro zatrli vse korake ameriške strani, katerih namen je spodbujati nesoglasja in sovraštvo v ruski družbi, pa tudi izkoriščanje diplomatskega predstavništva za tovrstne dejavnosti," so sporočili.

Po ponedeljkovi obsodbi Kara-Murze so se sicer zvrstili mednarodni pozivi k njegovi izpustitvi, pa tudi kritike na račun nepoštenega sojenja. Naj aktivista nemudoma izpusti, so Moskvo pozvali Združeni narodi, Berlin in London. Britansko zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika. Zaporno kazen je obsodila tudi EU.