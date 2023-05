Erdogan razglasil zmago v Turčiji / Predsedniški protikandidat opozarja na težave, ki so pred državo

"Na teh volitvah se je kljub represiji jasno izrazila volja ljudi po zamenjavi avtoritarne vlade," je po drugem krogu predsedniških volitev dejal kandidat združene opozicije Kemal Kilicdaroglu

Rezultati predsedniške tekme v Turčiji na DW

© DW / YouTube

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je zvečer razglasil zmago v drugem krogu predsedniških volitev, v katerem se je pomeril s kandidatom združene opozicije Kemalom Kilicdaroglujem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Erdogan se je v nastopu pred privrženci v Istanbulu zahvalil volivcem, ker so mu izrazili zaupanje, da bo še pet let vodil državo. "Turčija je danes zmagala," je zbrani množici dejal Erdogan.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je po Erdoganovi razglasitvi zmage v turških mestih izbruhnilo navdušenje, ljudje so se zbirali ne le okoli njegovega doma v Istanbulu, temveč tudi okoli predsedniške palače v Ankari in na trgih, med njimi na istanbulskem trgu Taksim.

Kilicdaroglu je zvečer posredno priznal poraz, ko je dejal, da je žalosten zaradi prihodnosti, ki čaka Turčijo. "Globoko sem žalosten zaradi težav, ki so pred državo," je dejal na sedežu svoje stranke v Ankari ter se zahvalil 25 milijonom Turkov, ki so glasovali zanj.

"Na teh volitvah se je kljub represiji jasno izrazila volja ljudi po zamenjavi avtoritarne vlade," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dejal kandidat združene opozicije.

Po podatkih državne tiskovne agencije Anadolu je Erdogan po skoraj 99 odstotkih preštetih glasovnic dobil 52 odstotkov podpore, njegov protikandidat pa 48 odstotkov. Tudi agencija Anka, ki je blizu opoziciji, je poročala o skoraj enakem rezultatu.

69-letni Erdogan, ki je v Turčiji kot premier in predsednik na oblasti že 20 let, bo tako na čelu države še pet let. Po ustavnih spremembah, sprejetih leta 2017, imajo v Turčiji predsedniški sistem.

Pred prvim krogom pred dvema tednoma je sicer kazalo, da bi utegnil opozicijski kandidat Kilicdaroglu poraziti Erdogana, saj se Turčija v zadnjih letih sooča z gospodarskimi težavami, februarja pa jo je prizadel še uničujoč potres, ki je terjal več kot 50.000 žrtev.

A Erdoganu je 14. maja le malo zmanjkalo do zmage v prvem krogu.

74-letni Kilicdaroglu, ki v primerjavi z Erdoganom velja za umirjenega politika, je pred drugim krogom spremenil taktiko in ubral bolj populistično pot. Obljubljal je, da se bo Turčija nemudoma znebila milijonov sirskih beguncev.

A očitno mu zasuk v desno ni pomagal oziroma ga je morda celo drago stal, zlasti pri volivcih iz pretežno kurdskih regij, ki so ga v prvem krogu večinoma podprli.

Turški predsednik medtem že dobiva tudi čestitke iz tujine, med prvimi sta mu čestitala madžarski premier Viktor Orban in katarski emir Tamim Bin Hamad.

Erdoganu je že čestital tudi ruski predsednik Vladimir Putin, poroča britanski BBC.

Volilna udeležba je bila po poročanju Anadolu za štiri odstotne točke nižja kot v prvem krogu pred dvema tednoma, kar bi na koncu lahko znašalo okrog 85 odstotkov.

V prvem krogu je Erdogan dobil približno 49,5 odstotka, njegov tekmec Kilicdaroglu pa nekaj manj kot 45 odstotkov.

Volivci so takrat odločali tudi o sestavi novega parlamenta. Erdoganova Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) je skupaj z ultranacionalistično stranko MHP brez večjih težav dobila večino v 600-članskem parlamentu.

