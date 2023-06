»Učinkovita in verodostojna regulacija umetne inteligence bo gotovo pripomogla, da bo zaupanja več«

IZJAVA DNEVA

"Zaradi hitrega širjenja uporabe chatgpt in podobnih modelov od lanske jeseni na stari celini spet prevladujejo svarila pred nevarnostmi umetne inteligence, ki da bo pod sabo pokopala svet, kakršnega poznamo. Prednosti in številne priložnosti, ki izhajajo iz njene uporabe, denimo v medicini, pri varstvu okolja, izobraževanju ali avtomatizaciji monotonih del, so v senci takšnih razprav."

"Učinkovita in verodostojna regulacija umetne inteligence bo gotovo pripomogla, da bo zaupanja več. Težava je, da se stvari razvijajo tako zelo hitro, da zapleteni zakonodajni postopki vedno zaostajajo za njimi in da se bodo zmeraj pojavljale novosti, ki še ne bodo regulirane. Tudi evropska politika se bo morala prilagoditi dobi umetne inteligence."

(Novinar Peter Žerjavič o tem, da z izglasovanjem stališča evropskega parlamenta do akta o umetni inteligenci vstopa regulacija novih tehnologij v EU v novo fazo; via Delo)