IZJAVA DNEVA

"Problem zdravstva je, da je zelo drago, a hkrati nujno. V nasprotju z avtomobili, kjer se človek lahko enako dobro pripelje na cilj ne glede na cenovni razred vozila, v zdravstvu ne obstaja »srednji razred«. Poznamo samo ustrezno in neustrezno zdravljenje, ki ga bogatejše države lahko financirajo za vse, revnejše pa odkrito ali prikrito segregirajo bolnike na tiste, ki ga dobijo, in na druge, za katere ni poskrbljeno. Pri zadnjih to povzroča, pričakovano, družbene konflikte – kot pri nas. Zato je resnična rešitev za urejeno zdravstvo predvsem – uspešno gospodarstvo."

(Imunolog, pisatelj in kolumnist Alojz Ihan v Delovi kolumni o tem, da je problem zdravstva, da je zelo drago)