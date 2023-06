Policist med nadzorom prometa ustrelil najstnika

V Franciji so sledili nemiri na ulicah. Protestniki policijo obtožujejo prekomerne uporabe sile, člani družine ubitega najstnika pa so jih obtožili tudi laganja.

Na ulicah pariškega predmestja Nanterre so ponoči izbruhnili nemiri, potem ko je policist v torek zvečer med prometno kontrolo ustrelil in ubil 17-letnega mladeniča. Po nemirih, med katerimi so zažigali avtomobile in smetnjake, je bilo aretiranih dvajset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju francoskega časnika Le Monde je policija sprva domnevala, da je najstnik namenoma zapeljal proti policistom, da bi jih poškodoval. Vendar pa videoposnetek, objavljen na spletu, ki ga je preverila francoska tiskovna agencija AFP, pripoveduje drugačno zgodbo.

Na njem je videti dva policista med ustavljanjem vozila. Eden od njiju skozi okno usmeri orožje v voznika in zdi se, da strelja iz neposredne bližine, ko ta poskuša odpeljati stran. Najstnik je kljub pomoči reševalnih služb umrl zaradi strelnih ran. Policist, ki je streljal, je bil pridržan zaradi obtožb umora.

Vodja pariške policije Laurent Nunez je za francosko televizijo BFMTV dejal, da je bilo policistovo dejanje "vprašljivo", čeprav je v svoji oceni incidenta dopustil možnost, da se je morda počutil ogroženega.

V času streljanja sta bila v avtomobilu še dva potnika, od katerih je eden pobegnil, drugega, prav tako mladoletnega, pa je policija pridržala. Incident je v torek zvečer sprožil vrsto protestov v Nanterru na zahodnem robu Pariza, kjer je bil najstnik ubit.

Policija je kasneje s solzivcem razgnala protestnike, ki so ponoči postavljali barikade, zažigali avtomobile in smetnjake ter uničevali nadstreške avtobusnih postaj. Nemiri so se razširili tudi v nekatere bližnje kraje - v mestu Mantes-la-Jolie so zanetili ogenj v mestni hiši. Policija je uporabila solzivec in gumijaste naboje, vendar se je morala umakniti. Skupno je bilo med izgredi aretiranih 20 ljudi.

Protestniki policijo obtožujejo prekomerne uporabe sile, člani družine ubitega najstnika pa so jih obtožili tudi laganja. Po besedah notranjega ministra Geralda Darmanina je policijski nadzorni organ (IPGN) začel notranjo preiskavo incidenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Incident sledi podobnemu primeru, ko je pred dvema tednoma policija v mestu Angouleme na zahodu Francije ustrelila 19-letnika, ki se domnevno ni pravočasno ustavil ob kontroli prometa. Lani je v Franciji zaradi streljanja policistov med kontrolami prometa umrlo 13 ljudi, kar je največ doslej.

P3x9jTs-RHg

oX2MZSNvaBI