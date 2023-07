Tina Gaber / »Verjetno bi se bilo res lažje pogovarjati doma na kavču«

Sociologinja Tina Gaber je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2023

Tina Gaber, sociologinja, ki je medije na desnici letos pričela zanimati, ker je partnerica predsednika vlade Roberta Goloba

© Luka Dakskobler

S Tino Gaber, sociologinjo, vplivnico in partnerico predsednika vlade Roberta Goloba, se je novinar Mladine Marcel Štefančič, jr. dobil na junijski torek ob desetih dopoldne v ljubljanski kavarni SEM. Rekel ji je: Tu ni janšističnih trolov. Odvrnila je: Povsod so. In res, še preden sta pogovor dobro končala, so projanšistične portale in medije že preplavile njune fotografije, pospremljene z razkritjem, kaj sta tam počela: kadrovala! "Dogovarjala sva se, kdo bo na Televiziji Slovenija prevzel katero funkcijo! Nič prav zares presenetljivega – vse to sva v intervjuju anticipirala. Anticipirala sva vse te ljudi, ki nimajo svojega življenja, ki živijo prek drugih, ki jih je mentalno vedno jebeno premalo," je v uvodu v pogovor s Tino Gaber, objavljen v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2023, zapisal Marcel Štefančič, jr.

V intervjuju je Tina Gaber med drugim spregovorila tudi o hujskanju, ki vpliva na stanje duha v državi, ko gre za resno, pomembno temo. "Ne za moj plašč za 70 evrov iz Zare," je dodala. V pogovoru je izpostavila tudi dogajanje na družbenih omrežjih, na katerih del dneva preživi tudi vedno več upokojencev. Po njenem so prav slednji med najbolj zaželenimi tarčami manipulatorjev, sploh ker se na internetne nevarnosti, kot so troli in fake news, ne spoznajo.

"Verjetno bi se bilo res lažje pogovarjati doma na kavču, ampak sva se odločila, da bo moje delovanje transparentno in javno. Si predstavljate, koliko manj korupcije bi bilo v Sloveniji, če bi vsi ravnali podobno?"



Tina Gaber o tem, ali ne bi bilo bolje, če bi se "posedanju" v kabinetu predsednika vlade preprosto izognila

"Veste, Slovenija je majhna. Do tebe pride vse. Kje, kdo, kako, za koliko. Tudi če je plačilo na roke, služba pa v neki sicer zdolgočaseni pisarni v javnem sektorju. To je mala vojska, razpasena vsepovprek. Če ponesreči (smeh) dobiš dostop do njihove baze podatkov, se tam skriva ogromno vnaprej pripravljenih materialov za objave. In imajo samo peščico nalog: manipulirati z ljudmi, širiti negotovost in sovraštvo, ustrahovati narod z lažmi," je še dejala Tina Gaber.

V posebni številki lahko preberete 15 aktualnih intervjujev

V poletni ediciji Mladine INTERVJU 2023 lahko preberete pogovore s trenutno najbolj aktualnimi osebnostmi s področja politike, družbe in (pop) kulture. Poleg sociologinje Tine Gaber, so za posebno izdajo spregovorili tudi: predsednica republike Nataša Pirc Musar, zgodovinarka Manca G. Renko, zdravnica Metoda Dodič Fikfak, pisateljica Dijana Matković, varuhinja potrošnikov Breda Kutin, sociokulturna psihologinja Hana Hawlina, glasbenica Helena Blagne, politik Anže Logar, vrhovni državni tožilec Jože Kozina, režiser, scenarist in producent Rajko Grlić, duhovnik in vloger Martin Golob, fotograf Arne Hodalič, pisatelj in pesnik Sjón ter glasbena skupina Joker Out.