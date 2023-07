»Arbitražo je treba implementirati in uresničiti, vendar pri tem ni časovnega pritiska«

IZJAVA DNEVA

"Verjamem, da bomo s tem, ko bomo gledali v prihodnost, iskali projekte, s katerimi lahko pomagamo prebivalcem na obeh straneh meje, razbremenili tudi teme, ki so bile v preteklosti nerešljive in jih rešili enkrat v prihodnosti. Arbitražo je treba implementirati in uresničiti, vendar pri tem ni časovnega pritiska, pomembno je, da to temo, ki je tako zastrupljala odnose med državama, umaknemo iz dnevne politike. V prijateljskem duhu se včasih najde rešitev tudi takrat, ko je ne pričakuješ, ko se pogovarjaš spoštljivo in kulturno."

(Premier Robert Golob ob uradnem obisku pri hrvaškem premierju Andreju Plenkoviću; via MMC RTV Slovenija)