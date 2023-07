Dražba / Izjemna zbirka knjig bobnarja Charlieja Wattsa

V njegovi knjižnici so številne prve izdaje, ki so danes redkost, kot je prva izdaja romana Veliki Gatsby ameriškega avtorja F. Scotta Fitzgeralda

Konec septembra bo na dražbi pri Christie's naprodaj zbirka knjig pokojnega Charlieja Wattsa, bobnarja britanske glasbene zasedbe The Rolling Stones

Konec septembra bo na dražbi pri Christie's naprodaj zbirka knjig Charlieja Wattsa, ki je bil prepoznaven kot bobnar skupine The Rolling Stones, bil pa je tudi strasten zbiratelj sodobne literature. V njegovi knjižnici so številne prve izdaje, ki so danes redkost, kot je prva izdaja romana Veliki Gatsby ameriškega avtorja F. Scotta Fitzgeralda.

Med redkostmi iz Wattsove knjižnice je tudi prva izdaja detektivskega romana Baskervillski pes angleškega pisatelja Arthurja Conana Doyla. Nekaj tovrstnih del bo dve leti po njegovi smrti ponujenih na dražbi 28. in 29. septembra, pred tem bodo na ogled v New Yorku, Los Angelesu in Londonu, je poročal britanski BBC.

Vrhunec dražbe bo izvod Velikega Gatsbyja z avtorjevim posvetilom scenaristu MGM Haroldu Goldmanu, s katerim je sodeloval pri filmski komediji iz leta 1938 Američan v Oxfordu, v kateri sta zaigrala Robert Taylor in Vivien Leigh. Njegovo vrednost so ocenili na 200.000 do 300.000 funtov (230.000 do 340.000 evrov).

"Mislim, da jih ni kupoval, ker je vedel, da bodo postale dragocene, bil je le zadovoljen, da je imel v lasti ta velika dela in je s pomočjo strokovnjakov izsledil izvirne prve izdaje."



Paul Sexton,

biograf

Med drugimi predmeti dražbe bodo redke in prve izdaje knjig Agathe Christie, PG Wodehousea in Jamesa Joycea.

Paul Sexton, ki je napisal avtorizirano Wattsovo biografijo Charlie's Good Tonight, je povedal, da je glasbenik cenil čas, ki ga je preživel doma. Bral je tudi na poti, zato je bila literatura pomemben del njegovega življenja. "Mislim, da jih ni kupoval, ker je vedel, da bodo postale dragocene, bil je le zadovoljen, da je imel v lasti ta velika dela in je s pomočjo strokovnjakov izsledil izvirne prve izdaje," je dodal.

Knjige sicer niso bile edina Wattsova strast. Zbiral je tudi spominke iz ameriške državljanske vojne, srebrnino, starodobne avtomobile, komplete bobnov in celo obleke Edwarda VIII., ki so jih ukrojili pri Savile Row.

Njegova največja strast pa je bil jazz. V najstniških letih je začel zbirati posnetke glasbenikov, kot so Jelly Roll Morton, Johnnyja Doddsa, Charlieja Parkerja in Dizzyja Gillespieja. Nekaj od tega bo ponujenega tudi na dražbi.

