Zaporožje / Mednarodna agencija za jedrske energije potrdila prisotnost min v okolici jedrske elektrarne

Po njihovih prvotnih ocenah pa morebitna detonacija min ne bi smela vplivati na jedrsko varnost in delovanje nuklearke

Strokovnjaki Mednarodne agencije za jedrske energije (IAEA) so v ponedeljek potrdili prisotnost min v okolici ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju, ki jo trenutno zasedajo ruske sile. Po njihovih prvotnih ocenah pa morebitna detonacija min ne bi smela vplivati na jedrsko varnost in delovanje nuklearke.

Po navedbah generalnega direktorja IAEA Rafaela Grossija so strokovnjaki mine v okolici nuklearke opazili med nedeljskim inšpekcijskim pregledom. Te so postavljene na območjih, do katerih osebje nuklearke nima dostopa, je dejal in dodal, da po prvotnih ocenah IAEA morebitna detonacija min ne bi smela vplivati na jedrsko varnost in delovanje nuklearke.

Ob tem je še opozoril, da nameščanje min v okolici elektrarne ni v skladu z varnostnimi standardi IAEA in smernicami za jedrsko varnost ter ustvarja dodaten psihološki pritisk na osebje jedrske elektrarne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovnjaki IAEA so že v začetku meseca opravili pregled dela nuklearke, a kot so takrat sporočili, niso opazili vidnih znakov min ali eksploziva. Ukrajina je sicer takrat opozorila, da naj bi Rusija na strehi tretjega in četrtega reaktorja nuklearke "namestila predmete, podobne eksplozivu". Uslužbenec ruske jedrske agencije Rosatom Renat Karčaja pa je nato obtožil Kijev, da pripravlja napad na jedrsko elektrarno z orožjem dolgega dosega in brezpilotnimi letalniki.

Strahovi glede varnostnih tveganj v največji evropski nuklearki se sicer pojavljajo že od prvih tednov ruske invazije na Ukrajino, ko so ruske sile zasedle območje nuklearke. Rusija in Ukrajina se vse od takrat redno obtožujeta, da ogrožata varnost jedrske elektrarne v Zaporožju.

Bwqoi1cbGRs