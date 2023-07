Rudy Giuliani priznal lažne izjave o prevarah na predsedniških volitvah

Nima več nobenih ugovorov glede izida ameriških volitev leta 2020

Rudy Giuliani

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Odvetnik bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani je v sodni vlogi v okviru tožbe v ameriški zvezni državi Georgii priznal, da je dajal lažne izjave, ko je govoril o prevarah na predsedniških volitvah leta 2020. Ob tem je dodal, da nima več nobenih ugovorov glede izida volitev.

Giuliani je bil leta 2020 med najbolj glasnimi in aktivnimi Trumpovimi sodelavci v ofenzivi proti izidu predsedniških volitev in je na več sodiščih v ZDA vložil tožbe s trditvami, da so izidi lažni in posledica volilnih prevar. Zaradi tega se sedaj tudi sam sooča s tožbami, med katerimi je tudi civilna tožba dveh delavcev na enem izmed volišč v Georgii, ki ju je Giuliani obtožil poneverjanja izidov.

Oba sta nato tožila Giulianija, ki je očitno privolil v izvensodno poravnavo. Svojemu priznanju laži o ponarejanju izida volitev je sicer dodal opombo, da je prepričan, da ga kljub laganju še vedno ščiti prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim varuje svobodo govora.

Zgodba o prevarah in ponarejanju izidov predsedniških volitev v ZDA leta 2020 je privedla do smrtonosnega napada Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021, zaradi česar je v zaporu končalo več sto ljudi.

Proti Trumpu je bila kasneje sprožena preiskava na zvezni ravni, pa tudi na ravni zvezne države v Georgii, medtem ko je bila v Michiganu vložena obtožnica proti lažnim Trumpovim elektorjem, ki so hoteli v zveznem kongresu njegov poraz spremeniti v zmago.