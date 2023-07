Jure Trampuš | foto: Borut Krajnc

Zvezdan Martič / »Zdaj smo na vrsti tisti, ki nam ni vseeno za RTV Slovenija«

Predsednik uprave RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Zvezdan Martič je 13. julija postal predsednik uprave RTV Slovenija. Podprlo ga je 16 članov sveta od 17, takoj po izvolitvi pa je napovedal, da bo najprej uredil odnose v hiši. Razmere na RTV Slovenija, predvsem pa na TV Slovenija, so nevzdržne. Poskus političnega prevzema in razgradnje, ki je potekal v letih Janševe vlade in se je zavlekel še za dodatno leto, je pustil posledice. Ne samo pri kadrih, ne samo pri financah, ne samo pri vsebini, informativni program TV Slovenija, paradni konj te medijske hiše, je izgubil gledalce in gledalke, izgubil je verodostojnost. To bo zelo težko povrniti. Bo Zvezdan Martič zmogel? Je pravi človek na pravem mestu? Na TV Slovenija je že več kot 30 let, bil je voditelj, novinar, urednik, pomočnik direktorice, snemal je dokumentarne filme, postavil MMC, gotovo do podrobnosti pozna delovanje hiše. In še nekaj, pridružil se je stavkajočim, ki se na RTV Slovenija borijo za javnost. Naloga, ki jo ima pred seboj, je težka, za zdaj ga, kar je bistvenega pomena, kolektiv podpira.

V Utripu iz lanske jeseni ste se vprašali, zakaj za vraga sploh potrebujemo medije, če je že vse na spletu, vprašali ste se, ali novinarski poklic res lahko opravlja kdorkoli, da je le simpatizer prave stranke. Kako danes, skoraj leto kasneje, odgovarjate na ti vprašanji.