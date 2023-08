Unesco priporočil uvrstitev Benetk na seznam ogrožene dediščine

V svojem priporočilu je ocenil, da jim grozi nepopravljiva škoda zaradi vrste dejavnikov, od podnebnih sprememb do množičnega turizma

© arhiv Mladine

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je priporočila, da se Benetke uvrstijo na seznam ogrožene svetovne dediščine. Italijanske oblasti bi po mnenju organizacije morale okrepiti prizadevanja za ohranitev tega zgodovinskega mesta in njegove lagune, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V svojem priporočilu je Unesco ocenil, da Benetkam grozi nepopravljiva škoda zaradi vrste dejavnikov, od podnebnih sprememb do množičnega turizma. Priporočilo bodo poslali v obravnavo Unescovemu odboru za svetovno dediščino, ki bo septembra zasedal v Rijadu.

"Učinki neprestanega propadanja zaradi posega človeka, vključno z nenehnim razvojem, vplivi podnebnih sprememb in množičnega turizma, grozijo, da bodo povzročili nepopravljive spremembe na mestu, ki ima izjemno univerzalno vrednost," so ocenili pri Unescu.

Nekateri od teh so po mnenju organizacije že povzročila poslabšanje značilnosti mesta in njegovih posebnosti, z razvojem, ki vključuje gradnjo visokih zgradb, pa mu preti tudi "negativen vizualni vpliv".

Pri Unescu so izrazili upanje, da bi vpis na seznam ogrožene dediščine privedel do večje predanosti ter k temu, da se povežejo lokalna, nacionalna in mednarodna skupnost.

"Poleg tega učinki sprememb, ki jih povzroča človek, in naravnih sprememb skupaj povzročajo propadanje in škodo na zgradbah in urbanih območjih," so dodali pri Unescu.

Italija po oceni organizacije na splošno ni dosegla bistvenega napredka pri reševanju teh vprašanj, to pa dodatno ovira še pomanjkanje skupne strateške vizije.

Osnutek resolucije, ki ga je pripravil Odbor za svetovno dediščino, navaja, da ni bilo bistvenega napredka pri "obravnavi trajajočih in zapletenih vprašanj". Dodaja tudi, da ukrepi, ki jih je predlagala Italija, še vedno niso zadostni in da bi jih bilo treba nadalje razvijati.

Odbor za svetovno dediščino, ki odloča o podeljevanju oznake svetovne dediščine območjem po vsem svetu, se bo v Rijadu sestal predvidoma od 10. do 25. septembra. Obravnaval naj bi 53 novih območij, ki so kandidati za uvrstitev na seznam svetovne dediščine.

Z oznako ogrožena dediščina želi Unesco spodbuditi k boljšemu ohranjanju določenega območja za prihodnost. V izjemnih primernih se lokaciji lahko odvzame oznaka svetovne dediščine, če ocenijo, da ukrepi niso zadovoljivi.

Benetke z laguno so na Unescovem seznamu svetovne dediščine od leta 1987, organizacija pa je nad njegovim stanjem zaskrbljena že nekaj let. Leta 2021 se je mesto izognilo razglasitvi za ogroženo dediščino, in sicer nekaj tednov po tem, ko je Italija prepovedala vplutje križark v njegovo središče.