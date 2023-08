Danes okoli 3.000 prostovoljcev / »Še vedno potrebujemo vašo roko pomoči«

Število prostovoljcev se bo v naslednjih dneh pričakovano zmanjšalo

Zahvala prostovoljcem

Po ponedeljkovih več kot 12.000 napotenih prostovoljcih na civilni zaščiti danes pričakujejo med dva in tri tisoč prostovoljcev, ki bodo na teren napoteni prek delavnih nalogov in aplikacije Poplave 2023. Kot so poudarili, bodo v ospredju predvsem gradbeniki in tehnične ekipe, štabi pa bodo današnji dan med drugim izkoristili tudi za počitek ekip, ki so bile do zdaj nenehno na terenu.

"Število prostovoljcev se bo v naslednjih dneh zmanjšalo," je za MMC RTV Slovenija povedal poveljnik regijskega štaba za Notranjsko Sandi Curk. Tudi štabi bodo ta čas izkoristili za počitek ekip, ki so po vsem tem času na terenu že precej izmučene. "Vendar še vedno potrebujemo vašo roko pomoči in pomoč v gradbenem materialu, seveda v nekoliko zmanjšanem obsegu. Še vedno vas naprošamo, da se prijavite in ponudite svojo pomoč. Hvala, da ste z nami," je dodal.

"Še vedno potrebujemo vašo roko pomoči in pomoč v gradbenem materialu, seveda v nekoliko zmanjšanem obsegu. Še vedno vas naprošamo, da se prijavite in ponudite svojo pomoč. Hvala, da ste z nami."

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba za Notranjsko



Sandi Curk,

poveljnik regijskega štaba za Notranjsko

Na terenu bodo v večji meri uporabili gasilce, je napovedal prvi mož civilne zaščite Srečko Šestan, saj so "bolj izkušeni in tudi takšna dela bodo, od pranja in razkuževanja". Število prostovoljcev se bo sčasoma zmanjševalo.

Šestan je ob tem ponovno opozoril vse, ki zbirajo predvsem hrano, da se glede zbiranja pomoči skoordinirajo z Rdečim križem in s Slovensko karitas, saj imajo polna skladišča.

Ob koncu današnjega dne bodo svoj center za donacije zaprli tudi v mednarodni policijski organizaciji IPO v Sloveniji. "Potem nas čaka izključno le še odprema in nadzor nad dobavljeno opremo do konca tedna. To vključuje tudi odhod na teren, kjer bomo spoznali tudi ljudi in službe, ki smo jim uspeli pomagati v najtežjih trenutkih," je poudarila koordinatorka centra Petra Aršič je dejala.

