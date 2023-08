Zgornja Savinjska dolina / Iščejo rešitve za družine brez strehe nad glavo

V Zgornji Savinjski dolini se nadaljuje odpravljanje posledic ujme, predvsem čiščenje lokalnih cest in odvažanje zbranih odpadkov v preteklih dneh

V Zgornji Savinjski dolini se danes nadaljuje odpravljanje posledic ujme, predvsem čiščenje lokalnih cest in odvažanje zbranih odpadkov v preteklih dneh. V Občini Luče upajo, da se bo danes pričela gradnja dela uničene glavne ceste proti Ljubnemu ob Savinji, zvečer je predviden tudi sestanek s prebivalci, ki so jim poplave poškodovale domove.

"Še zmeraj vzpostavljamo cestne povezave med posameznimi naselji in kmetijami. Ker so Luče trenutno zelo težko dostopne, delamo z mehanizacijo, ki jo pač imamo na voljo," je danes za STA povedal župan Klavdij Strmčnik.

Oskrba z elektriko je po njegovih besedah vzpostavljena povsod po občini, ponekod sicer še vedno prek agregatov. Tudi vodooskrba je zagotovljena, je pa še vedno priporočeno prekuhavanje vode iz javnega vodovodnega omrežja.

"Še zmeraj vzpostavljamo cestne povezave med posameznimi naselji in kmetijami. Ker so Luče trenutno zelo težko dostopne, delamo z mehanizacijo, ki jo pač imamo na voljo."



Klavdij Strmčnik,

župan občine Luče

S prebivalci naselja Struge, ki jim je ujma uničila ali poškodovala hiše, je danes predviden sestanek, na katerem se bodo pogovorili o možnih rešitvah. "Statik je pregledal stanje in danes bodo ljudje povedali, kakšne so njihove želje. Za tiste, ki bodo to želeli, bomo poskušali zagotoviti nadomestno lokacijo za nove hiše," je pojasnil župan.

Tiste, ki niso imeli druge možnosti začasnega zatočišča, so naselili v turistične objekte. Obisk turistov v teh krajih je še vedno odsvetovan. "Z županjo sosednje občine Solčava Katarino Prelesnik sva izdala odredbo o zaprtju turističnih nastanitvenih kapacitet za čas aktivacije načrta za zaščito in reševanje v primeru poplav, ker res ni primerno, da bi zdaj vabili k nam turiste. Infrastruktura je tako uničena, da se z običajnim avtom težko prevažaš med naselji," je povedal Strmčnik.

Najbolj nestrpno pričakujejo ponovno vzpostavitev glavne cestne povezave Ljubno ob Savinji - Luče, ki vodi potem naprej še v Solčavo. "Danes je predviden sestanek na terenu, da se potrdi projektna rešitev za novo škarpo, da se potem lahko začne čim prej graditi. Ta povezava je za nas ključnega pomena, ker po njej potekajo vse dnevne migracije," je dejal. Po njegovih besedah bodo zgradili zaščitni zid med reko Savinjo in cesto nad naseljem Struge proti Lučam, kjer so poplave odnesle okoli 120 metrov ceste.

Vlada je medtem na spletni strani o pomoči tujih državah v ujmi prizadeti Sloveniji navedla, da so s Češke preko mehanizma EU na področju civilne zaščite prispeli trije montažni mostovi, ki jih bodo postavili v Črni na Koroškem in Lučah.

Večina objektov, ki so bili poplavljeni, je bilo v zadnjih dneh, tudi ob pomoči številnih prostovoljcev, očiščenih naplavin, ob pomoči vojske so tudi že začeli z razkuževanjem. Po besedah župana Luč se bo treba posvetiti še čiščenju naplavin in plazov s kmetijskih površin in manjših cest. Slednje je pomembno tudi zaradi izvajanja šolskih prevozov, saj se bo kmalu začela šola.

Nekateri šolski objekti zdaj služijo kot štabi civilne zaščite

Strmčnik podpira idejo, da bi se novo šolsko leto na prizadetih območjih začelo nekaj dni kasneje kot običajno. "To ne bi bilo slabo, saj je pri nas večina učencev vozačev in naše ceste so trenutno res slabe," je dejal.

Nekateri šolski objekti zdaj služijo tudi za štabe civilne zaščite ali skladišča zbrane humanitarne pomoči. V Gornjem Gradu so narasle vode tudi poplavile del šolskih prostorov, a jih bodo po besedah tamkajšnjega župana Antona Špeha do 1. septembra očistili.

V Občini Ljubno ob Savinji se po besedah župana Franja Naraločnika trenutno ukvarjajo predvsem z odstranjevanjem odpadkov, ki so bili zbrani na poplavljenih območjih in jih zdaj pospešeno odvažajo, da ne bi predstavljali tveganja za zdravje in okolje. V omenjeni občini je še vedno neprevoznih več lokalnih cest, ki jih zdaj zasilno popravljajo, da omogočijo normalno oskrbo prebivalcev, nekaj težav je še vedno tudi na vodovodnem omrežju.

Za razseljene družine začasna zatočišča

Trenutno imajo razseljenih še 13 družin, ostale so se lahko vrnile na svoje domove. Za razseljene družine so našli začasna zatočišča, kot eno od možnih trajnih rešitev zanje pa je Naraločnik omenil možnost, da se jim ponudi prazne hiše, ki bi jim jih občina pomagala obnoviti.

V Gornjem Gradu, kjer je reka Dreta poškodovala vse lokalne mostove, pospešeno čistijo strugo Drete, da bi preprečili poplave ob morebitnih novih nalivih. "Število prostovoljcev smo omejili, saj potrebujemo predvsem gradbene stroje," je za STA povedal župan Špeh.

"Število prostovoljcev smo omejili, saj potrebujemo predvsem gradbene stroje."



Frano Naraločnik,

župan občine Ljubno ob Savinji

Tudi v tej občini danes odvažajo velike količine odpadkov, ki so jih zbrali v preteklih dneh, in sanirajo še zaprte lokalne ceste. Popis škode po poplavah se šele začenja, po trenutnih podatkih pa je bilo v ujmi v tej občini uničenih okoli sto stanovanjskih hiš. Večina družin, ki je morala zapustiti dvoje domove, se je zatekla k sorodnikom, eno družino so naselili v občinsko stanovanje. Priporočilo za prekuhavanje vode so odpravili, ker so analize pokazale, da voda ni oporečna.

Ujma pa je prekrižala načrte za gradnjo obvoznice v Gornjem Gradu. Po besedah župana je bilo že vse pripravljeno za betoniranje viadukta, a je voda odnesla del konstrukcije. Po trenutnih ocenah je bilo povzročene za najmanj milijon evrov škode in najmanj šest mesecev zamude na projektu, ki bi sicer moral biti zaključen do aprila 2024.

PYm0JO6Zh18

W9MjiWT3GfM