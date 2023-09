»Naravna katastrofa je priložnost, da okrepimo zavedanje, kako smo odvisni drug od drugega«

IZJAVA DNEVA

"V tednih po poplavah se je pokazalo, kako se tudi ljudje, ki imajo najmanj – ali pa zlasti oni – želijo pridružiti veliki akciji družbene solidarnosti. Seveda pričakujejo, da bodo prispevali vsi in da bo prispevek pravičen ter bo upošteval zmožnosti vsakega posameznika. Lahko bi bil večji od 0,3 odstotka, poleg tega bi moral biti progresiven: glede na dohodke bi lahko naraščal od 0,5 do 2 odstotka. Država mora sprejeti pravo odločitev: da bo za ceno majhnega zmanjšanja osebnega standarda preprečila drastično osiromašenje družbenega. Naravna katastrofa je priložnost, da okrepimo zavedanje, kako smo odvisni drug od drugega in kako že na zelo bližnji rok ne bomo preživeli brez solidarnosti."

(Nekdanji minister za zdravje in kolumnist Dušan Keber o tem, ko je državni zbor sprejel zakonsko določilo o uvedbi obveznega solidarnostnega prispevka za obnovo Slovenije; via Dnevnikov Objektiv)