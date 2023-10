Slovenija in Hrvaška za okrepitev mešanih patrulj ob meji

Notranja ministra Slovenije Boštjan Poklukar in Hrvaške Davor Božinović o skupnih aktivnostih za preprečevanje »nezakonitih migracij«

Ministra za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške

© Ministrstvo za notranje zadeve RS

Notranja ministra Slovenije Boštjan Poklukar in Hrvaške Davor Božinović sta ob robu zasedanja v Bruslju v četrtek govorila o skupnih aktivnostih za preprečevanje "nezakonitih migracij". Dogovorila sta se, da bosta državi okrepili mešane policijske patrulje ob meji, so sporočili s slovenskega notranjega ministrstva.

"Dogovorila sva se za razširitev mešanih patrulj v okviru izravnalnih ukrepov, vključno s posebej izurjenimi policisti in uporabo tehnike," je po pogovoru na družbenem omrežju X zapisal Božinović, podobno pa so sporočili tudi z MNZ.

Hrvaški minister je kasneje v izjavi za novinarje pojasnil, da se bodo hrvaški policisti v okviru okrepljenih izravnalnih ukrepov pridružili slovenskim kolegom na t. i. začasnih nadzornih točkah, ki jih Slovenija na meji s Hrvaško izvaja od srede zjutraj. Letos sta policiji opravili že okoli 450 skupnih patrulj.

Minister Poklukar je medtem povedal, da je v prihodnjih dneh pričakovati srečanje generalnih direktorjev policij obeh držav, ki bosta na operativni ravni dorekla podrobnosti.

"Gre pravzaprav za zakonska pooblastila dveh policij, ki sodelujeta. In tukaj se bo potem iskalo rešitve, kaj in kako," je pojasnil.

Ministra sta se v pogovoru strinjala, da je izvor problema v tretjih državah. Zato sta evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson pozvala, naj se komisija bolj angažira pri dogovarjanju o sporazumu med BiH in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex). Ta bi omogočil, da bi Frontex BiH pomagal pri varovanju meja po celotnem ozemlju.

Komisarka je po Božinovićevih besedah zagotovila, da bo storila vse, kar lahko. O tem pa bo kmalu govorila tudi z oblastmi BiH.

Z okrepljeno aktivnostjo tamkajšnjih oblasti, pa tudi Frontexa, bi lahko po mnenju obeh ministrov zmanjšali migracijski pritisk na hrvaško mejo, je povedal hrvaški minister.

"Kar se tiče zunanje meje, je hrvaška policija povsem dovolj," je Božinović odgovoril na vprašanje, ali bo Hrvaška sprejela pomoč Slovenije pri nadzoru meje z BiH. Mejo varuje več kot 6500 hrvaških policistov, je dejal.

Pomoč pri varovanju meje z Bosno in Hercegovino je slovenski notranji minister hrvaškemu kolegu ponudil tudi danes, je Poklukar povedal v izjavi za novinarje.

Obenem sta se dogovorila, da bosta državi v prihodnje usklajeno nastopali v odnosu do Bruslja in tretjih držav, da bi se v tranzitnih državah in državah izvora izboljšale razmere.

Ministra sta se sestala, potem ko je Slovenija v sredo okrepila nadzor ob meji z južno sosedo. Izvaja ga v obliki začasnih nadzornih točk, ki jih sproti prilagaja.

Slovenija namreč po vstopu Hrvaške v schengensko območje v začetku leta beleži močan porast nezakonitih prehodov meje. Policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje. V istem obdobju lanskega leta pa so obravnavali 13.601 nedovoljen vstop.