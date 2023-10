Trumpu prepovedali dajanje izjav o osebju sodišča

Nekdanji ameriški predsednik je ob začetku sodnega procesa med drugim žalil sodno referentko

Trump je sicer v torek Engorona na omrežju Truth Social označil zaskrajnega demokrata

Newyorški sodnik Arthur Engorov, ki vodi civilni sodni postopek proti nekdanjemu predsedniku ZDA in njegovemu podjetju Trumpova organizacija, je v torek Donaldu Trumpu prepovedal dajanje izjav o osebju sodišča. Trump je v ponedeljek ob začetku sodnega procesa med drugim žalil sodno referentko.

Trump je žalil tudi sodnika, pravosodno ministrico države New York Letitio James, ki ga preganja zaradi zavajanja bank ter zahteva kazen v višini 250 milijonov dolarjev, ter zveznega tožilca Jacka Smitha, ki ga preganja v drugih primerih.

Sodno referentko je Trump napadel na družbenih omrežjih in v izjavah novinarjem, ker naj bi ga grdo gledala. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je objavil fotografijo referentke skupaj z demokratskim senatorjem Chuckom Schumerjem in pripisal, da je njegovo dekle. Objavil je njeno polno ime ter zahteval takojšnjo razveljavitev tožbe.

Sodnik Engoron je odločil, da so takšne izjave o osebju sodišča nesprejemljive, in je izdal ukaz o prepovedi izjav ali objav o njegovem sodnem osebju. V primeru kršitve ukaza Trumpu grozi do 30 dni zapora.

Trump je sicer v torek Engorona na omrežju Truth Social označil za skrajnega demokrata.

Engoron je že odločil, da je Trump skupaj z drugimi vodilnimi v podjetju dolga leta goljufal banke in zavarovalnice s pretiravanjem o vrednosti svojega premoženja. Sodni proces bo tako praktično odločal le še o višini kazni, ki ga bo doletela. Poleg kazni v višini 250 milijonov dolarjev James za Trumpa in njegovo podjetje zahteva tudi prepoved poslovanja v New Yorku.

