IZJAVA DNEVA

"Predsednik vlade Robert Golob z manjšo rekonstrukcijo vlade lovi še zadnji vlak, da ne bi s politične scene odšel kot popoln poraženec. Smelo napovedovane reforme, ki da jih bodo izpeljali, samo na oblast morajo priti, niso prišle še niti na mizo, kaj šele da bi jih začeli uveljavljati. Časa za to, da bi vlada ukrenila kaj res učinkovitega, ni več veliko, po skoraj letu in pol ne more pokazati nič zares otipljivega, pa naj se to še tako trudijo prikazati s političnim marketingom. Zaradi vsega tega ideja o dveh mandatih, o katerih smo spomladi 2022 veliko slišali, danes zveni kot pretiran optimizem brez resnega stika z realnostjo. Če bo šlo tako naprej, bomo že na ta mandat vlade Roberta Goloba lahko gledali zgolj kot na štiriletno javno delo v korist volilnega štaba Janeza Janše."

(Novinarka Tatjana Tanackovič v komentarju za Dnevnikov Objektiv o tem, da bi moral Robert Golob prekiniti prakso, da se v kreiranje vladne politike vmešavajo lobiji in posamezniki, ki tam nimajo kaj početi)