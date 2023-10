Let 3 na odru Orto bara

Po majskem koncertu v Kinu Šiška, bodo v petek nastopili še v Orto baru

© Uroš Abram

Legendarna reška skupina Let 3, bo po odpovedanem aprilskem koncertu, 20. oktobra ob 20.00 nastopila v Orto baru. Provokativna punk rock skupina, ki je letos s protivojno skladbo Mama ŠČ zastopala Hrvaško na Eurosongu, je prepoznavna predvsem po svojih vpadljivih in šokantnih nastopih, začinjenih z goloto in vulgarnimi besedili.

Let 3 so brez dvoma že pred desetletji zasedli častno mesto največjih punk rock provokatorjev v regiji. Že od leta 1986 namreč izzivajo in preizkušajo meje z umetniškimi performansi in sodelovanji z različnimi avantgardnimi gledališči. V našem prostoru so postali sinonim za vrhunski rock performans, začinjen z neposrednimi besedili, neverjetno odrsko energijo, in nenazadnje z unikatnim zvokom, ki je podprt z zelo specifičnim smislom za humor ter občutkom za nevsakdanje bizarnosti.

"Provokacije so le del našega umetniškega izraza. So pa tudi naš zaščitni znak. Tako kot to velja za našo glasbo, kostume, scenske nastope in videospote. S svojim ustvarjanjem, ne le s provokacijami, hočemo zbosti ljudi in jih opozoriti na probleme s katerimi se spopadajo. In najučinkovitejši pri tem si, če udarjaš po najtanjših žicah, na katere so ljudje občutljivi. Občutljivi so na stvari, povezane z religijo, nacionalnostjo, na igranje z nacionalnimi simboli in na seksualnost," je v intervjuju za Mladino povedal član skupine Prlja.

Let 3 so prve skladbe objavili leta 1987 na kompilaciji “Rijeka-Pariz-Texas”, leto pozneje pa izdali debitantski album Two Dogs Fucking. Doslej so izdali 11 albumov, kljub kontroverznosti in provokativnosti pa so v dolgoletni karieri prejeli več glasbenih nagrad, med njimi kar nekaj porinov.

Zasedba pripravlja tudi izid albuma duetov, ki nastaja pod producentsko taktirko dolgoletnega sodelavca, Iztoka Turka, na izdelku pa bomo lahko slišali sodelovanja s Terezo Kesovijo (“Sam u vodi”), Alko Vuico (“Drama”), splitsko zasedbo TBF in mariachi zasedbo El Combo (“Izgubljeni”), Tinkaro Kovač (“Tazi – Tazi”) in Perom Lovšinom.

Na tokratnem koncertu bomo lahko slišali njihove največje uspešnice: “Mama ŠČ!”, “Profesor Jakov”, “Dijete u vremenu”, “Kurcem u čelo”, “Izgubljeni”, “Ero s onog svijeta”, “Riječke pi*ke”, “Sam u vodi”, “Nafta” ter ostale hite iz njihove dolgoletne kariere.

