V Ljubljani jutri shod za Palestino / »Nasilje se ni pričelo z napadi na Izrael«

Gibanje za pravice Palestincev 19. oktobra ob 17. uri na Trgu republike organizira shod, s katerim želi opozoriti tudi slovensko vlado, da se mora "genocid nad Palestinci nujno ustaviti"

Protest v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani leta 2021

© Gašper Lešnik

Gibanje za pravice Palestincev bo v četrtek, 19. oktobra, ob 17. uri na Trgu republike organiziralo shod za Palestino. "Shod je namenjen solidarnosti s Palestinci in Palestinkami, nad katerimi se trenutno odvija genocid," so v gibanju zapisali v sporočilu za javnost ter dodali, da je Gaza na robu izbrisa in pod nenehnim bombardiranjem.

"Izrael namenoma cilja domove, tržnice, šole, bolnišnice in ostalo civilno infrastrukturo, Palestince in Palestinke je javno označil za »človeške živali«. Pitne vode ni več. Včeraj je Izrael bombardiral bolnico, v kateri je umrlo 500 oseb. Smo priča genocidu," so še poudarili in izpostavili, da je mednarodna skupnost ob nesprejemljivih napadih na Izrael le-temu ponudila "neomajno podporo", ob izraelskih "kolektivnih kaznovanjih palestinskega prebivalstva, ki trajajo že desetletja, pa molči".

"Slovenska vlada se mora zavzeti za prekinitev ognja, za zaščito palestinskega prebivalstva ter za dostop do nujne humanitarne pomoči. Nujno pa je tudi, da se aktivno zavzamejo za končanje izraelske politike apartheida in okupacije, pod katero živi palestinsko prebivalstvo. Drugače nasilja ne bo nikoli konec."



Gibanje za pravice Palestincev

Še več, dodajajo v Gibanju za pravice Palestincev, "številne države izraelski genocidni pohod podpirajo in ga označujejo za pravico do samoobrambe". "Pravico, ki je okupiranemu palestinskemu ljudstvu, ki živi pod izraelsko okupacijo in apartheidom že desetletja, niso priznali nikoli. Vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. A ne smemo pozabiti, da se nasilje ni pričelo z napadi na Izrael, temveč temelji na izraelski politiki apartheida in okupacije, ki je v 75. letih palestinsko prebivalstvo pripeljala na rob uničenja," so dodali v javnem pismu oziroma pozivu na četrtkov shod.

"Nujno je, da ustavimo genocid. Slovenska vlada se mora zavzeti za prekinitev ognja, za zaščito palestinskega prebivalstva ter za dostop do nujne humanitarne pomoči. Nujno pa je tudi, da se aktivno zavzamejo za končanje izraelske politike apartheida in okupacije, pod katero živi palestinsko prebivalstvo. Drugače nasilja ne bo nikoli konec," so sklenili v sporočilu za javnost.