Obstaja verjetnost, da je napad na bolnišnico v Gazi izvedla tretja stranka?

IZJAVA DNEVA

"Morda bi bila neka razlaga, če bi Izrael to storil, ker bi hotel odstraniti eno od zadnjih pomembnejših tarč pred obiskom Bidna in pred umirjanjem razmer. Ker te tarče pozneje ne bi mogli odstraniti. In z izgovorom, da je bila v tej bolnišnici poleg bolnikov in tistih, ki so iskali zatočišče, pomembna vojaška tarča. Po mojem obstaja malce večja verjetnost, da ga je izvedla tretja stranka, ki je želela v kritični fazi te krize prikazati Izrael kot neracionalnega akterja, ki ne spoštuje prava. Ta tretja stranka bi lahko strateško vplivala na podporo Izraelu, na notranje razmere v samem Izraelu in na položaj v zvezi z Iranom. Te tretje stranke bi lahko bile ali Hezbolah ali tudi sam Hamas ali Palestinci, ki ne živijo v Gazi, ali pa celo kakšna država, ki ji ne ustreza pozitivna rešitev tega konflikta."

(Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem, da je pri napadu na bolnišnico v Gazi veliko nejasnosti, Izrael pa odgovornost za to zanika)