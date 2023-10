Razlogi za prevladujoče protipriseljensko razpoloženje so večplastni

"Razlogi za prevladujoče protipriseljensko razpoloženje, ki je v nekaterih primerih celo protibegunsko, so večplastni. Politika se bo z analizo stanja morala soočiti in jo upoštevati, tudi neizogibno ugotovitev, da se Slovenija z migrantsko krizo sooča že najmanj osem let, niti ena vlada doslej pa ni predstavila naših demografskih izzivov in celostne strategije upravljanje krize. Žičnata ograja in rušenje schengenskih meja z nameščanjem mejnih kontrol to pač nista, taki izredni pristopi kvečjemu dodatno pripomorejo k razpihovanju ljudskega strahu in krepitvi občutka ogroženosti. Po toliko letih gledanja vstran je zato tistih 70 odstotkov ljudi, ki vladajočim ne pripisujejo zmožnosti primernega ukrepanja, zelo razumljiva številka."

(Urednik Miran Lesjak o tem, da po anketi agencije Ninamedia dvotretjinska večina meni, da v Slovenijo prihaja preveč ljudi, ki zaprosijo za azil, in da je skoraj 70 odstotkov takih, ki ocenjujejo, da vlada in državna uprava nista kos izzivom migracijske politike, opozarjata, da živimo s tempirano bombo; via Dnevnikov Objektiv)