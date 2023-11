»Vsak dan, ko so matere in otroci talci teroristov, je dan preveč«

Po svetu pozdravljajo dogovor o izpustitvi talcev in premirju v Gazi

Zunanja ministrica Tanja Fajon je današnji dogovor med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas o začasnem premirju in izpustitvi talcev označila za "pozitiven premik tako v luči nesprejemljivega trpljenja civilistov kot tudi humanitarne situacije"

© Luka Dakskobler

Iz sveta se vrstijo pozdravi dogovora med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas o izpustitvi 50 izraelskih talcev in štiridnevnem premirju. EU je ob tem napovedala, da bo premor izkoristila za povečanje humanitarne pomoči prebivalcem na območju oblegane palestinske enklave. Dogovor sta med drugim pozdravili tudi Rusija in Kitajska.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v izjavi na omrežju X poudarila, da bo skušala komisija premor po najboljših močeh izkoristiti za povečanje humanitarne pomoči območju Gaze. Evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča je že prosila, naj čim prej poveča pošiljke pomoči, da bi ublažili humanitarno krizo.

"Vsak dan, ko so te matere in otroci talci teroristov, je dan preveč," je zapisala predsednica komisije. Izrazila je hvaležnost vsem, ki so si v minulih tednih preko diplomatskih kanalov neumorno prizadevali za dosego dogovora. "Teroristični Hamas" je pozvala k takojšnji izpustitvi vseh zajetih talcev.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v izjavi na omrežju X prav tako izpostavil, da mora Hamas izpustiti vse talce in da je premor treba izkoristiti za dostavo čim več humanitarne pomoči. Ob tem se je zahvalil Katarju in Egiptu za posredovanje pri dogovoru.

Dogovor so pozdravile tudi številne države, med njimi Francija, Nemčija, Velika Britanija, ZDA, Kitajska in Rusija. Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je izrazila upanje Pekinga, da bo dogovor prispeval k "olajšanju humanitarne krize, deeskalaciji konflikta in zmanjšanju napetosti", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vrnitev talcev, žensk in otrok, in omogočanje nujne humanitarne pomoči utirata pot za nadaljnje iskanje rešitve."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je na družbenem omrežju Telegram sporočila le, da "Moskva pozdravlja dogovor Izraela in Hamasa o štiridnevnem humanitarnem premoru".

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna se je za posredovanje pri dogovoru še posebej zahvalila Katarju in izrazila upanje, da bodo med izpuščenimi talci tudi francoski državljani. Njen britanski kolega David Cameron pa je dogovor pozdravil kot "ključen korak" pri zagotavljanju olajšanja družinam talcev in reševanju humanitarne krize v Gazi.

Na sklenitev dogovora so se odzvali tudi v Berlinu. "Napovedana izpustitev prve večje skupine talcev je preboj - čeprav nič na svetu ne more odpraviti njihovega trpljenja," je na omrežju X zapisala zunanja ministrica Annalena Baerbock. Ob tem je poudarila, da je treba humanitarni premor izkoristiti za dostavo nujne pomoči prebivalcem Gaze.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je današnji dogovor med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas o začasnem premirju in izpustitvi talcev označila za "pozitiven premik tako v luči nesprejemljivega trpljenja civilistov kot tudi humanitarne situacije".

"Vrnitev talcev, žensk in otrok, in omogočanje nujne humanitarne pomoči utirata pot za nadaljnje iskanje rešitve," je dodala v izjavi na družbenem omrežju X.

Izrael in Hamas sta davi potrdila dogovor, ki predvideva izmenjavo 50 talcev, ki jih je 7. oktobra zajel Hamas, in več kot sto palestinskih zapornikov v Izraelu med štiridnevnim premirjem v Gazi. Izrael sicer vztraja, da gre samo za premor, saj da dogovor ne pomeni konca vojaških operacij v oblegani palestinski enklavi. Zaenkrat ni jasno, kdaj bo premor stopil v veljavo.

Katar, ki je posredoval pri dogovoru, je danes sporočil, da bo to znano v prihodnjih 24 urah in da bo premor trajal štiri dni, mogoče pa ga bo tudi podaljšati, poroča britanski BBC.

2dnknGB02LQ