Taylor Lorenz / »Mame so spremenile internet«

Vloga blogerk, sploh mater, ki pišejo o materinstvu, je hudo podcenjena, trdi ameriška analitičarka družbenih omrežij

Že leta natančno analizira družbena omrežja. Novinarka, ki za Washington Post piše o internetni kulturi, je poklicno pot začela kot blogerka na platformi Tumblr, pozneje je pisala za revijo The Atlantic in dnevnik New York Times. Od začetka prejšnjega desetletja dokumentira vzpon youtubovskih in tiktokovskih zvezdnikov in rušilni vpliv, ki ga imajo ti novi ustvarjalci na industrijo zabave. V knjigi Extremely Online (Skrajno povezani v splet) opisuje zgodovino teh novih ustvarjalcev od prvih let spleta.

Gospa Lorenz, je danes lažje postati slaven kot nekoč?