Nosečnica kljub tvegani nosečnosti neuspešna v boju za pravico do splava

Splav se je zato odločila opraviti v drugi ameriški zvezni državi

V ZDA odmeva primer 31-letne Kate Cox, matere dveh otrok iz Dallasa, ki se je zaradi prirojene genetske okvare ploda na sodišču neuspešno borila za pravico do umetne prekinitve nosečnosti v Teksasu, ki ima enega najstrožjih zakonov o prepovedi splava v ZDA. Splav se je zato odločila opraviti v drugi ameriški zvezni državi.

Zdravniki so pri plodu Cox, ki je noseča 20 tednov, ugotovili, da ima redko genetsko okvaro, polno trisomijo 18, kar pomeni, da bi v primeru rojstva otrok v najboljšem primeru živel le nekaj dni, lahko pa bi umrl pred rojstvom. Zdravniki so jo tudi opozorili, da lahko celo umre, če ne bo prekinila nosečnosti, saj bi lahko prišlo do resne poškodbe maternice.

Zato se je, kot je povedala številnim ameriškim medijem, s težkim srcem odločila za splav. Ker je ta v Teksasu prepovedan, je minuli teden tožila zvezno državo.

Državna sodnica ji je splav izjemoma dovolila, odločen podpornik bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, konservativni pravosodni minister Teksasa Ken Paxton pa se je nemudoma pritožil na vrhovno sodišče države. To je sodničino odločitev pred štirimi dnevi zadržalo, v ponedeljek, ko je nosečnica že zapustila državo, pa je dokončno odločilo proti njej.

Vrhovni sodniki Teksasa so ugotovili, da državni zakon ne omogoča splava v primeru težav zarodka oz. ploda. "Nekaj zapletov pri nosečnosti še ne pomeni grožnje za življenje nosečnice," so po poročanju televizije Fox News ugotovili sodniki.

Paxton pa je opozoril, da bo do skrajne črke zakona preganjal vsakega zdravnika v Teksasu, ki si bo drznil opraviti poseg, in poslal opozorila bolnišnicam v Teksasu.

Odvetnica nosečnice Molly Duane, ki je tudi pravnica pri organizaciji Center za reproduktivne pravice, je sporočila, da se je Cox zaradi visoke nosečnosti še pred ponedeljkovo razsodbo vrhovnega sodišča odločila, da bo splav opravila v drugi zvezni državi, kjer je dovoljen.

Teksas ima enega najstrožjih zakonov o prepovedi splava v ZDA. Začel je veljati, potem ko je konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča junija lani odpravila pravico do splava na celotnem ozemlju ZDA. Zdravnikom, ki ga opravijo v Teksasu, grozi kazen do 99 let zapora, 100.000 dolarjev denarne kazni in odvzem zdravniške licence. Zakon ne pozna izjem v primeru posilstva ali incesta, načeloma pa splav dovoli v primeru ogroženosti življenja nosečnice.

Predsednica Centra za reproduktivne pravice Nancy Northup je v odzivu izpostavila, da primer Kate Cox dokazuje, da sodniki in politiki ne smejo odločati o zdravstvenih odločitvah nosečnic, ker niso zdravniki. Demokratski kongresnik iz Ohia Greg Landsman pa je izpostavil nevarnost prepovedi splava za nosečnice in tega, da izjeme ne delujejo. Ocenil je, da je Cox imela možnost, da opravi splav izven Teksasa, medtem ko večina žensk te možnosti nima, kar je zanje lahko obsodba na smrt.

