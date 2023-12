Zaradi laganja mu grozi visoka kazen

Trumpov odvetnik in nekdanji newyorški župan Giuliani je ameriški državljanki obtožil, da sta na volišču poneverjali glasove volivcev. Kasneje je priznal, da je lagal.

Giuliani je po volitvah leta 2020 vlagal neuspešne tožbe proti izidu volitev, na katerih je demokrat Joe Biden premagal republikanca Trumpa

© Gage Skidmore / Flickr

Bivšemu županu New Yorka in odvetniku Donalda Trumpa, Rudyju Giulianiju grozi, da bo moral plačati do 43 milijonov dolarjev odškodnine dvema volilnima delavkama iz Georgie, ki ju je leta 2020 obtožil, da sta na predsedniških volitvah poneverjali izid volitev v škodo Trumpu. Giuliani je že priznal, da je lagal, poroča ameriška televizija CBS.

Giuliani je temnopolto Ruby Freeman in njeno hčerko Wandreo Shaye Moss obtožil, da sta v Atlanti na volišču poneverjali glasove volivcev, čeprav za to ni imel nobenih dokazov. Objavil je njuni imeni, kar je nato pogosto ponavljala televizija Fox News, ženskama pa so Trumpovi privrženci grozili s smrtjo in sta morali zapustiti dom ter se skriti.

Zvezna sodnica Beryl Howell je po Giulianijevem priznanju krivde oziroma laganja že sklenila, da je odškodninsko odgovoren, v ponedeljek pa se je s potrditvijo porote začel proces v civilni tožbi, v okviru katere bodo določili znesek odškodnine. Tožnici zahtevata od 15,5 do 43 milijonov dolarjev.

Giulianijevi odvetniki so v ponedeljek povedali, da nekdanji župan New Yorka najvišje zahtevane odškodnine ne bo mogel plačati in bo moral v osebni stečaj.

Giuliani je po volitvah leta 2020 vlagal neuspešne tožbe proti izidu volitev, na katerih je demokrat Joe Biden premagal republikanca Trumpa. V konservativnih medijih je tudi širil številne teorije zarote o volitvah, ki jih ni uspel z ničemer dokazati, poroča CBS.

Grožnje volilnima delavkama v svojem pregonu bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi spodnašanja izida volitev 2020 navaja tudi posebni tožilec Jack Smith. Tudi Trump ju je javno večkrat obtožil kraje glasov.

