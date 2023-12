Predsednik parlamenta kot spletna senzacija / »Pripravite si kokice«

Novi predsednik spodnjega doma poljskega parlamenta Szymon Holownia, nekdanji televizijski voditelj, se je znašel v soju žarometov

Medtem ko se po oktobrskih parlamentarnih volitvah na Poljskem odvija prenos oblasti, se je v soju žarometov dobro znašel novi predsednik spodnjega doma poljskega parlamenta Szymon Holownia, nekdanji televizijski voditelj. Odkar je sredi novembra prevzel položaj, se je število gledalcev prenosov rednih sej parlamenta skoraj podeseterilo.

Szymon Holownia, ki mu kot nekdanjemu dolgoletnemu voditelju poljske različice Talentov nastopanje pred množičnim občinstvom ni tuje, je k spremljanju prenosov sej poljskega sejma na družbenih omrežjih pritegnil na tisoče novih sledilcev in gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

47-letni vodja sredinske stranke Poljska 2050 je pred štirimi leti iz šovbiznisa prestopil v politiko, po uspehu proevropske opozicije na nedavnih volitvah pa od sredine novembra kot novi predsednik parlamenta vodi plenarna zasedanja. Njegove duhovite pripombe in opazke so pritegnile pozornost številnih Poljakov.

"Dame in gospodje, pripravite si kokice ... predvidevam, da bo veliko akcije," je pred dvema tednoma dejal v napovedi enega od parlamentarnih zasedanj. Ko so ga na eni od sej kritizirali poslanci doslej vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), pa jim je odvrnil, naj bodo bolj izvirni, saj "tudi žaljenje zahteva določeno spretnost".

"Dame in gospodje, pripravite si kokice ... predvidevam, da bo veliko akcije."



Szymon Holownia

V skoraj mesecu dni, odkar je Holownia prevzel položaj, se je število naročnikov parlamentarnega kanala na platformi YouTube, ki prenaša razprave, povečalo skoraj za desetkrat - iz 45.000 na 435.000. Objavlja tudi lasten podcast o zakulisju dogajanja v parlamentu, ki je že ob prvem predvajanju pritegnil milijon poslušalcev.

Vsakodnevni neposredni prenosi iz sejma, ki so jih nekateri na Poljskem po navedbah britanskega BBC šaljivo poimenovali sejmflix, so tako postali spletna uspešnica. Vsako zasedanje pritegne več sto tisoč gledalcev, prenosi nekaterih sej pa so presegli milijon ogledov. Zadnjo sejo v ponedeljek so v Varšavi prenašali celo v kinodvorani.

Na tej seji so poslanci zavrnili zaupnico manjšinski vladi dosedanjega premierja Mateusza Morawieckega in mandat za sestavo vlade podelili vodji opozicije Donaldu Tusku, nekdanjemu predsedniku Evropskega sveta. Tusk danes predstavlja svoj kabinet in vladni program, o katerem naj bi sejm glasoval popoldne, v primeru uspeha pa bi kot premier lahko prisegel že v sredo.

-Akfclvl2zE