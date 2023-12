»Mnogi ne vedo, kam se obrniti, zato je brezplačna pravna pomoč lahko prvi korak pri zaščiti njihovih pravic«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je za zagotovitev dostopnosti prebivalcev do ustrezne pravne pomoči treba storiti več in da bi bila nujna tudi prevetritev zakonskih določil

Svetina poudarja, da bi moral biti prvi pravni nasvet dostopen hitro in tistemu, ki ga potrebuje, zasledovati pa bi moral tudi načelo enakosti pred zakonom

© varuh-rs.si

V organizaciji Odvetniške zbornice Slovenije danes poteka že trinajsti dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Častni pokrovitelj letošnje akcije je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ta poudarja, da je za zagotovitev dostopnosti prebivalcev do ustrezne pravne pomoči treba storiti več in da bi bila nujna tudi prevetritev zakonskih določil.

Kot so zapisali pri Varuhu, ta že leta poudarja pomen dostopnosti vseh oblik pomoči ljudem, tudi brezplačne pravne pomoči kot ene temeljnih pomoči pri varovanju pravic ljudi. "Ko se človek znajde v labirintu postopkov, potrebuje prava veščo osebo. Mnogi ne vedo, kam se obrniti, zato je brezplačna pravna pomoč lahko prvi korak pri zaščiti njihovih pravic," opozarja Svetina.

Varuh pri svojem delu pogosto zaznava stiske ljudi, ki iščejo brezplačno pravno pomoč, pa do nje niso upravičeni, ker za to ne izpolnjujejo zakonskih pogojev po zakonu o brezplačni pravni pomoči oz. do nje ne pridejo zaradi različnih razlogov. V teh primerih so posameznikom v veliko pomoč nekatere nevladne organizacije, društva in posamezniki, ki s svojo svetovalno dejavnostjo zagotavljajo različne oblike pravne pomoči in ljudem pomagajo do uveljavitve njihovih pravic, zlasti pa k boljši ozaveščenosti, so navedli pri Varuhu.

Varuh še vedno ugotavlja, da so postopki odločanja na sodišču do upravičenosti do brezplačne pravne pomoči predolgi. Prizadeva si, da bi država omogočala kakovostno in širše dostopno brezplačno pravno pomoč, ki mora biti strankam na voljo pravočasno. Čeprav tudi mnoge občine nudijo brezplačno pravno pomoč v okviru svojih služb, bi bilo po njegovi oceni mogoče storiti več za zagotovitev pravne varnosti in dostopnosti prebivalcev do ustrezne pravne pomoči.

Potreba po brezplačni pravni pomoč po varuhovem mnenju presega zakonsko določene okvirje in bi bila nujna prevetritev zakonskih določil o trenutnih rešitvah. Akcijo Odvetniške zbornice Slovenije in njenih članov pa Svetina ocenjuje "kot kamenček v mozaiku varovanja pravic ljudi, ki je nujno potreben, a ne tudi zadosten".

Svetina poudarja, da bi moral biti prvi pravni nasvet dostopen hitro in tistemu, ki ga potrebuje, zasledovati pa bi moral tudi načelo enakosti pred zakonom. Oseba bi morala biti poučena o ustreznih rešitvah za zaščito in uveljavitev svojih pravic, cilj pa bi moral biti tudi v zmanjšanju obremenitve sodišč in odpravi administrativnih ovir, zato je nujno pod drobnogled vzeti tudi nekatere alternativne oblike reševanja morebitnih spornih razmerij. Med njimi je omenil posvet strank v sporu in oceno smiselnosti spora, izvensodne poravnave, mediacije in podobno.

Pri Varuhu so ob tem spomnili, da odvetniška zbornica z dnevom pro bono pomoči obeležuje pomemben datum v svoji zgodovini, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica. Z željo, da bi ta dan obeležili slovesno in hkrati koristno, so se slovenski odvetniki že pred leti odločili, da ob tej priložnosti ponudijo brezplačno pravno pomoč. Ta je namenjena predvsem tistim, ki je zaradi težkega finančnega položaja sicer ne poiščejo.

Skladno s kodeksom odvetniške poklicne etike velika večina odvetnikov ljudem sicer redno pomaga tudi brezplačno, dan odvetniške pravne pomoči pro bono pa je poseben dodaten, zgolj takemu delovanju namenjen dan, na katerem veliko število odvetnikov po celi državi hkrati in organizirano strankam nudi svojo pravno pomoč brezplačno, so še navedli v sporočilu za javnost.