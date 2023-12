»Slovenija svoje politike ne more podkrepiti s posedovanjem jedrskega orožja ali močjo ekonomske velesile«

IZJAVA DNEVA

"Vse, kar bo Slovenija imela v varnostnem svetu, bosta njen glas in integriteta. Svoje politike ne more podkrepiti s posedovanjem jedrskega orožja ali močjo ekonomske velesile. Lahko pa ima mehko moč. In velik korak naprej je, da bo slovenska vlada začela razmišljati o strategiji, kako doseči tisti nikoli doseženi odstotek mednarodne razvojne pomoči, ki ob besedi v bistvu predstavlja najmočnejši del njene mehke zunanjepolitične moči."

"Če so se v preteklem letu lobiranja za sedež v varnostnem svetu ustvarila številna prijateljstva države, bodo ta v prihodnjih dveh letih na preizkušnji. Kajti v zapletenem svetu si z zagovarjanjem stališč idealnega sveta, kjer človekove pravice nekaj veljajo in naj bi orožje nabiralo prah ter rjavelo, ne moreš ustvariti prijateljev. Nihče si verjetno ne dela utvar, da bo slovenski zunanji politiki v prihodnjih dveh letih uspelo vse bolj iztirjeni svet spet premakniti v tirnice multilateralizma. Onstran mesijanstva pa vendarle obstaja priložnost pustiti pečat. Z odkrito besedo in dejanji, ki lahko mnogim olajšajo trpljenje, če jim že idealnega sveta ne uspejo ustvariti."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o članstvu Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov)