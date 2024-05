»Med volilno kampanjo se vedno najde kakšna nova jama, v katero so partizani zmetali trupla domobrancev ali ustašev«

IZJAVA DNEVA

"Na zadnjih volitvah je druga najbolj priljubljena stranka v državi, skrajno desno Domovinsko gibanje (DP), ogromno glasov pobrala v Slavoniji, regiji, kjer so se med vojno v devetdesetih zgodili najstrašnejši zločini. Ti zločini so generator sovraštva."

"Zanimivo, da se med volilno kampanjo na Hrvaškem vedno najde kakšna nova jama, v katero so partizani zmetali trupla domobrancev ali ustašev. Temu pravim jamski inženiring. Predstavljam si, da so desne stranke povezane s človekom, ki ima pred seboj velik zemljevid jam – nekaterih odkritih, nekaterih še neodkritih –, in presoja, s katero bodo seznanili javnost pred volitvami, katero pa prihranili za naslednje volitve. Tragično je, da te jame niso ponarejene, mrtvih je kolikor hočete na obeh straneh. Tragično je tudi, da politiki s tovrstnimi odkritji podpihujejo sovraštvo, da bi dosegli svoje cilje."

(Hrvaški pisatelj Zoran Ferić o tem, da Hrvaška še vedno čuti posledice preteklih vojn in zločinov, ki so jih spremljali; via Nedelo)