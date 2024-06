Koliko Michelinovih zvezdic so letos prejele slovenske restavracije?

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2024 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi je novinka Restavracija Pavus.

"V kategorijah dve in tri zvezdice sta Michelinove inšpektorje spet navdušili Hiša Franko in Milka. Konsistentnost njihovih predlogov, ki je na tako visoki ravni prefinjenosti absolutno izjemna, se odraža v dejstvu, da so ohranili svojo odličnost na najvišji ravni," so ob obrazložitvi zapisali pri Michelinu.

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava). Prvič pa je zvezdico pridobila restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

"Restavracija Pavus, ki so jo inšpektorji pred časom priporočili zaradi kakovostne kuhinje, je letos prejela svojo prvo Michelinovo zvezdico, kar ponazarja prepričljiv napredek njene kulinarične ponudbe," so izpostavili pri Michelinu in med jedmi izpostavili postrv z bezgovo omako, začinjeno z dišavnimi zelišči in svežimi jagodami.

Michelin

Osem restavracij se ponaša z zeleno zvezdico za trajnost, s čimer se Slovenija znova uvršča na prvo mesto med evropskimi državami po številu zelenih Michelinovih zvezdic na prebivalca, so izpostavili na Slovenski turistični organizaciji (STO).

Z zeleno zvezdico se ponašajo celjska Galerija okusov z Markom Magajnejem, Gostilna Krištof iz Predoselj z Urošem Gorjancem, Gostilna Repovž iz Šentjanža z Gregom Repovžem, Grič iz Šentjošta nad Horjulom z Luko Koširjem, Hiša Linhart iz Radovljice z Urošem Štefelinom, Mahorčič iz Kozine s Ksenijo Krajšek Mahor in Špacapanova hiša iz Komna z Agom Špacapanom.

Zeleno zvezdico je obdržala tudi Hiša Franko, ki je tako ena od 145 restavracij na svetu s tremi zvezdicami in 33. restavracija na svetu, ki se ponaša tako s tremi kot z zeleno zvezdico hkrati.

V izboru Bib Gourmand je letos uvrščenih 10 restavracij, in sicer Gostilna in vinoteka Faladur, Gostilna na Gradu, Gostilna Rajh, Gostilnica Ruj, Jožef, Kodila, Lalu, Mahorčič, Restavracija Majerca in Restavracija Triangel.

V vodnik je skupno uvrščenih 63 restavracij. Izbranih (selected) je 43 restavracij. Nove v tem izboru so A3 (Brestanica), Miza za štiri (Zgornja Polskava), Pen klub (Ljubljana) ter Repovž.

Mednarodni direktor vodnika Michelin Gwendal Poullennec je izpostavil, da imajo njihovi inšpektorji vsako leto privilegij, da opazujejo vztrajni napredek slovenske kulinarične scene.

"Vodijo jih lastniki restavracij, ki želijo promovirati svoje območje in kulinarično identiteto na najvišji ravni ter blestijo tudi s svojo zavezanostjo k vse zahtevnejši ponudbi," so ga povzeli na STO.

"Slovenija je privlačna, zelena turistična destinacija z gostoljubnimi prebivalci in kakovostno turistično ponudbo. V svetu se naša država vse bolj uveljavlja kot vrhunska gastronomska destinacija," pa je ob objavi rezultatov dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan.

Čestital je vsem nagrajencem in izrazil prepričanje, da je v Sloveniji še veliko vrhunskih gastronomskih ustvarjalcev, ki so ostali prezrti in bi si prav tako zaslužili uvrstitev v vse pomembne svetovne gastronomske vodnike. "Veliko vas prisega na trajnost in lokalne sestavine, iz katerih ustvarite prave kulinarične mojstrovine, ki jih odlično dopolnijo vrhunska vina slovenskih vinarjev," so Židana v sporočilu za javnost povzeli na STO.

Generalna direktorica direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Dubravka Kalin je poudarila, da obiskovalce v vsakem kotičku Slovenije pričakajo gostoljubni ljudje, lepa narava, bogata kulturna dediščina in vrhunska kulinarika. "Do nedavnega smo to poznali domačini in turisti, od leta 2020 pa so nekatere naše vrhunske restavracije uvrščene v Michelinov vodnik in nas kot gastronomsko destinacijo spoznava ves svet," je dejala.

Kot je dodala direktorica STO Maja Pak Olaj, so pred šestimi leti v slovenskem turizmu prepoznali odličnost in hiter razvoj slovenske gastronomije ter se strateško odločili, da jo pri preboju na svetovni oder podprejo s sodelovanjem z gastronomskimi vodniki z največjimi dosegi.

"To zavezo smo tudi uresničili in tako v sodelovanju z globalno priznano znamko Michelin že peto leto nagrajujemo odličnost, kakovost in trajnost slovenske gastronomije. Od prvega leta, ko je zvezdice prejelo šest restavracij, do danes, ko 10 restavracij nosi skupno 13 zvezdic, smo s pomočjo Michelina zabeležili milijonske dosege, zanimanje za slovensko gastronomijo pa se je izredno povečalo," so povzeli Pak Olaj.

Izpostavila je trajnostna prizadevanja, ki se odražajo tako v osmih zelenih Michelinovih zvezdicah kot v 66 restavracijah, ki se v zeleni shemi slovenskega turizma ponašajo z znakom Slovenia Green Cuisine.

Prvo izdajo vodnika je Slovenija dobila leta 2020.