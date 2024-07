»Razlogi za plimo glasov za stranke desnega populizma so povsod po Evropi podobni«

IZJAVA DNEVA

"Rekla bi, da so razlogi za plimo glasov za stranke desnega populizma povsod po Evropi podobni: padec življenjskega standarda, obljube o zaostritvi pravil za priseljevanje in v kontekstu Evropske unije, strah pred premočno roko Bruslja. Zdaj je zaradi volitev v ospredju Francija, a ni osamljena. Alternativa za Nemčijo je bilo na evropskih volitvah druga, pred vladajočo stranko nemškega kanclerja Olafa Scholza, na Nizozemskem je ta teden prisegla vlada z najmočnejšo skrajno desno Stranko za svobodo Geerta Wildersa. Glas desnega evropskega populizma se je na nedavnih evropskih volitvah samo še okrepil in moč Nacionalnega zbora je le eno poglavje te širše evropske zgodbe."

(Novinarka TV Slovenija Manica J. Ambrožič, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, ali se glavni vzroki za tako visoko podporo skrajni desnici v Franciji kaj razlikujejo od vzrokov v drugih evropskih državah)