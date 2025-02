Mlade danes najbolj skrbijo naraščajoče cene

Bomo zaradi razočaranja izgubili eno generacijo?

Tudi mladi v Sloveniji se vse bolj zavedajo težke situacije. To so že večkrat izrazili na različnih protestnih shodih.

© Borut Krajnc

Boj proti naraščajočim cenam bi moral biti glavna prednostna naloga po vsej Evropi, menijo mladi v starosti od 16 do 30 let, ki so sodelovali v danes objavljeni raziskavi Eurobarometra o mladih. Po podatkih raziskave so družbeni mediji glavni vir informacij med mladimi, večina pa se ob tem zaveda tudi tveganj dezinformacij.

Sodeč po raziskavi Eurobarometra, ki so jo izvedli ob koncu lanskega septembra in v začetku oktobra, so naraščajoče cene in življenjski stroški zaskrbljujoči za 40 odstotkov mladih. Tretjina vprašanih jih je prepričanih, da bi se morala EU v naslednjih petih letih osredotočiti na okolje in podnebne spremembe, 31 odstotkov pa jih meni, da bi morale biti prednostna naloga gospodarske razmere in ustvarjanje delovnih mest, so danes sporočili iz Bruslja.

Skoraj trije od desetih oz. 29 odstotkov vprašanih si želijo, da bi EU dala prednost socialni zaščiti, blaginji in dostopu do zdravstvenega varstva. Več kot petina oz. 27 odstotkov anketirancev pa je kot pomembne prednostne naloge EU izpostavila izobraževanje in usposabljanje, 23 odstotkov jih je navedlo stanovanja, obrambo in varnost EU pa 21 odstotkov. Področje evropske obrambe je še posebej zaskrbljujoča za mlade na Češkem, Poljskem in v Estoniji.

Skoraj trije od desetih oz. 29 odstotkov vprašanih si želijo, da bi EU dala prednost socialni zaščiti, blaginji in dostopu do zdravstvenega varstva.

Raziskava Evropskega parlamenta je prav tako pokazala, da so družbeni mediji glavni vir informacij o političnih in družbenih vprašanjih za 42 odstotkov anketirancev, televizija pa je drugi najbolj priljubljen vir (39 odstotkov).

Prednost televizije je še posebej opazna pri osebah, starih od 25 do 30 let. Za to starostno skupino je tudi bolj verjetno, da bo uporabljala spletne novičarske platforme in radio v primerjavi z osebami, starimi od 16 do 18 let. Ta starostna skupina se v primerjavi z mladimi v starosti od 25 do 30 let tudi bolj zanaša na družbene medije in zaupa v informacije, ki jih dobijo od prijateljev, družine ali sodelavcev.

"Prisluhniti mladim Evropejcem in njihovim skrbem je ključnega pomena za politike, oblikovalce politik in evropsko demokracijo. Mladi so danes zaskrbljeni zaradi naraščajočih cen, podnebnih sprememb, varnosti in možnosti, da najdejo dobro zaposlitev. To so skrbi, ki jih moramo obravnavati pri vsaki odločitvi, ki jo sprejmemo, in vsakem zakonu, ki ga sprejmemo. V nasprotnem primeru tvegamo, da bomo zaradi razočaranja izgubili eno generacijo."



Roberta Metsola,

predsednica Evropskega parlamenta

Med posameznimi družbenimi mediji mladi za pridobivanje političnih in družbenih novic v največji meri uporabljajo Instagram (47 odstotkov), sledi pa mu TikTok (39 odstotkov). Omrežje X (prej Twitter) uporablja 21 odstotkov mladih.

Med anketiranimi mladimi jih je 76 odstotkov navedlo, da so že bili izpostavljeni dezinformacijam in lažnim novicam, 70 odstotkov sodelujočih pa je prepričanih, da lahko dezinformacije prepoznajo. Medtem ko so bili anketiranci z Malte in Hrvaške najbolj prepričani v svojo sposobnost prepoznavanja dezinformacij, so bili mladi iz Avstrije, Nemčije in Slovenije najmanj samozavestni.

"Prisluhniti mladim Evropejcem in njihovim skrbem je ključnega pomena za politike, oblikovalce politik in evropsko demokracijo. Mladi so danes zaskrbljeni zaradi naraščajočih cen, podnebnih sprememb, varnosti in možnosti, da najdejo dobro zaposlitev. To so skrbi, ki jih moramo obravnavati pri vsaki odločitvi, ki jo sprejmemo, in vsakem zakonu, ki ga sprejmemo. V nasprotnem primeru tvegamo, da bomo zaradi razočaranja izgubili eno generacijo," je ob objavi rezultatov ankete izpostavila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Med posameznimi družbenimi mediji mladi za pridobivanje političnih in družbenih novic v največji meri uporabljajo Instagram (47 odstotkov), sledi pa mu TikTok (39 odstotkov). Omrežje X (prej Twitter) uporablja 21 odstotkov mladih.

Raziskavo Eurobarometer o mladih je med 25. septembrom in 3. oktobrom izvedlo podjetje Ipsos v 27 državah članicah EU. Anketiranih je bilo 25.863 mladih v starosti od 16 do 30 let.