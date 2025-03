Kako je radio pomagal ohranjati oblast

Na začetku 20. stoletja je tiranom oblast pomagala ohranjati tudi tehnika

V članku z naslovom Propagandni stroj, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine POPULISTI, Jonas Breng piše o tem, da je na začetku dvajsetega stoletja tiranom oblast pomagala ohranjati tudi tehnika. Nacistični režim je z Nemci manipuliral s pomočjo radia.

"V tridesetih letih dvajsetega stoletja je radio pomenil komunikacijsko revolucijo, tako kot danes družbena omrežja. Zgodnji poskusi so se začeli že pred prvo svetovno vojno, a šele ko je zavladal mir in je vojaška radijska tehnika postala neuporabna, je iznajdba zares zaživela," je zapisal Jonas Breng.

"Goebbels je na propagando vedno gledal celostno. Torej je moral nadzorovati vsa množična občila: časopise, film in radio. Format njegovega novega ministrstva je dobro pokazal, kako sistematično so se nacisti lotili množice."

"V Nemčiji je Goebbels, prav tako novinar, novo množično občilo na zadnjih vsaj na pol svobodnih volitvah marca 1933 uporabil kot nacistični propagandni stroj. Hitlerjeve sovražne govorance tako niso odmevale le iz zvočnikov na javnih krajih, temveč so jih v živo prenašali tudi po radiu. Novost v nemški zgodovini. Politiki nemških pokrajin, kjer se nacisti oblasti še niso polastili, so protestirali. Toda nacionalsocialisti se kratko malo niso zmenili za sklep vlade, da je treba omejiti čas oddajanja. Goebbels je na propagando vedno gledal celostno. Torej je moral nadzorovati vsa množična občila: časopise, film in radio. Format njegovega novega ministrstva je dobro pokazal, kako sistematično so se nacisti lotili množice," je še poudaril Breng.

