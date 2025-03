Evito Perón rojaki častijo še danes

A ne le zaradi uspešnice iz muzikala Don’t cry for me, Argentina!

V članku z naslovom V srcu ljubezen – in sovraštvo, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine POPULISTI, Rafaela von Bredow piše o tem, da Evito Perón, nekdanjo argentinsko prvo damo, rojaki častijo še danes. A ne le zaradi uspešnice iz muzikala Don’t cry for me, Argentina!

"Zgodba Evite Velike se je začela z madežem rojstva: njen oče Juan Duarte, upravitelj posestva, je imel dve družini. Njena, imela je štiri sorojence, je bila nezakonska, zato je bila mati nizko na tedanji družbeni lestvici. Na svet je prijokala 7. maja 1919 v Los Toldosu kot María Eva Ibarguren. Ko je oče umrl, njegovi nezakonski otroci niso smeli niti na žalno slovesnost. Eva je najbrž že kot otrok sanjala o tem, da bi našla pot iz revščine in uspela v filmski industriji. Stene njene sobe so bile polepljene s fotografijami igralk. Že pri petnajstih letih je v želji po boljšem življenju odšla v Buenos Aires," je zapisala Rafaela von Bredow.

"Znala je navdušiti ljudi. S patosom, gestikulacijo in mimiko jim je priklicala novo Argentino, kjer bodo revni in delavci bolje živeli. Višji sloj, ki sta ga Perónova sovražila, je bil zato na slabšem."

"Zjutraj je trajalo kar nekaj časa, da ji je frizer uredil lase, zato je Evita že takrat sprejemala obiske in tako koristno uporabila čas, pripoveduje Ursula Prutsch. Tistim, ki so kritizirali njeno zasvojenost z bliščem, je Eva Perón oporekala: 'Ljudje me hočejo videti lepo.' Po njeni logiki revni ljudje niso hoteli zaščitnikov, ki so stari in sivi. Ravno nasprotno: 'Vsak sanja o meni po svoje, nikogar nočem razočarati.' Če so jo v prvem predvolilnem boju Juana Peróna še izžvižgali, se je Evita kmalu naučila nastopati. V letih od 1946 do 1950 je imela več kot 250 govorov. Znala je navdušiti ljudi. S patosom, gestikulacijo in mimiko jim je priklicala novo Argentino, kjer bodo revni in delavci bolje živeli. Višji sloj, ki sta ga Perónova sovražila, je bil zato na slabšem," je še poudarila Rafaela von Bredow.

