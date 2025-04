Skrajno desna družina

Vzpon populističnih gibanj v Evropi

V članku z naslovom Skrajno desna družina, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine POPULISTI, Frank Tadeusz piše o tem, da vzpona populističnih gibanj v Evropi ni mogoče zaustaviti.

"Nizozemski politolog Cas Mudde zadnja leta po ameriških univerzah predava študentom o fenomenu desničarskega populizma v Evropi – in o nastanku nove, skrajno desne družine strank. Ve, katere so bile prelomne točke, ko se je vzdušje v zahodnih demokracijah spremenilo in so se začele razraščati skrajno desne sile. Že na koncu osemdesetih let je Jean-Marie Le Pen zasnoval populistične slogane, kot sta 'mi povemo, kar vi mislite' in 'glas ljudstva', ki so jih dobesedno ali v podobni obliki prevzeli desničarji po vsej Evropi," je zapisal Frank Tadeusz.

"Marine Le Pen je precej marginalizirano desničarsko razgrajaško skupino zloščila v desničarsko nacionalno gibanje, ki mu je v Franciji uspel preboj in je postalo prototip za skrajno desne stranke po vsej Evropi."

"A za preboj je manjkalo nekaj bistvenega: odvrnitev večjega števila volivcev od uveljavljenih strank. Marine Le Pen je šla po očetovih stopinjah in leta 2001 celo prevzela mesto predsednice Nacionalne fronte. Precej marginalizirano desničarsko razgrajaško skupino je zloščila v desničarsko nacionalno gibanje, ki mu je v Franciji uspel preboj in je postalo prototip za skrajno desne stranke po vsej Evropi," je še poudaril Tadeusz.

