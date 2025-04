Ko je Napoleon zanikal ugrabitev papeža / »Papeža so brez mojega ukaza in proti moji volji odpeljali iz Rima«

Na dražbi v bližini Pariza so za 26 tisoč evrov prodali Napoleonovo pismo, v katerem je zanikal svojo vlogo pri ugrabitvi papeža Pija VII. leta 1809

Na dražbi v bližini Pariza so v nedeljo prodali Napoleonovo pismo, v katerem je zanikal svojo vlogo pri ugrabitvi papeža Pija VII. leta 1809. Pismo so prodali za 26.360 evrov, kar je precej več od ocenjene vrednosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Naprodaj je bilo dan po pogrebu papeža Frančiška, ki je umrl prejšnji ponedeljek.

Pismo je bilo ocenjeno na 12.000 do 15.000 evrov, so sporočili iz dražbene hiše Osenat. Naprodaj je bilo v Fontainebleauju južno od Pariza, kar je simbolična lokacija, saj je bil poglavar Katoliške cerkve v tem mestu zaprt, potem ko so ga naprej pridržali v Savoni v Italiji.

"Ta aretacija je bila eden od dogodkov, ki je zaznamoval Napoleonovo vladavino tako na politični kot religiozni ravni," je povedal strokovnjak za Napoleonovo dobo pri Osenatu Jean-Christophe Chataignier. "Napoleon je vedel, da bo pismo postalo javno in da je bilo namenjeno oblastem," je dodal.

Francoske oblasti so papeža Pija VII. ugrabile v njegovem domovanju v Kvirinalski palači v Rimu. Napoleonov ujetnik je bil pet let. Papež si je namreč prizadeval, da bi Vatikan ohranil vpliv nad francosko Katoliško cerkvijo in se je upiral Napoleonovi želji po nadzorovanju duhovščine.

"Ta aretacija je bila eden od dogodkov, ki je zaznamoval Napoleonovo vladavino tako na politični kot religiozni ravni."



Jean-Christophe Chataignier,

strokovnjak za Napoleonovo dobo pri Osenatu

V pismu, ki ga je naslovil na francoskega plemiča in zaveznika Jean-Jacquesa-Regisa de Cambaceresa, se je Napoleon pretvarjal, da s pridržanje Pija VII. ni seznanjen.

"Papeža so brez mojega ukaza in proti moji volji odpeljali iz Rima, prav tako brez mojega ukaza in proti moji volji pa ga pripeljejo v Francijo," je zapisal. "O tem sem bil obveščen šele 10 ali 12 dni zatem, ko je bilo že izvedeno. Od trenutka, ko bom izvedel, da papež prebiva na določeni lokaciji in da moje namere lahko postanejo znane in izvedljive, bom premislil, katere ukrepe moram sprejeti...," je dodal.

Predmeti, povezani z Napoleonom, se redno pojavljajo na dražbah. Julija lani so v Franciji za 1,7 milijona evrov prodali pištoli, s katerima se je nameraval ubiti, eden od njegovih značilnih dvorogeljnih klobukov pa je postavil rekord za katerikoli predmet, ki je bil povezan z njim. Novembra 2023 so ga prodali za 1,9 milijona evrov.

Prihodnji mesec bodo v Parizu dražili meč, ki mu je pripadal in je bil izdelan posebej zanj. Ocenjujejo ga na 700.000 do milijon evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.